核二一號機將停機3天檢修 台電：不影響電網供電

台灣電力公司第二核能發電廠今晚發出新聞稿指出，核二廠一號機將自5月1日起停機3天，查修一號機再循環水泵軸封問題，不影響電網供電。

核二廠計畫在5月1日起3天連假期間，在電網供電充裕情況下，一號機將停機，以檢修再循環水泵軸封溫度偏高問題。

核二廠指出，由於核二廠一號機4月24日晚間發現1台再循環水泵機械軸封溫度緩慢偏高，經核二廠維護人員調高軸封沖淨水後略有改善。核二廠為確保後續機組運轉設備可靠度，規畫在4月30日晚間離峰時間安排機組解聯進行檢修，預計5月3日完成檢修後再併聯恢復滿載，以因應夏季尖峰供電之機組運轉穩定性。