經濟部今再准5企業 共加碼112億元投資台灣

經濟部今（29）日召開台商回台及根留台灣投資審查，再添五家企業加碼112億元投資台灣，包括尚芳國際、紅隼科技二家台商，以及巧新科技工業、福和生鮮、台星科三家根留企業。

經濟部表示，累計「投資台灣三大方案」已帶動459家企業投資，金額達9,810億元，預估創逾8萬個本國就業機會。其中，183家台商回流約7,520億元，帶來61,543個就業機會；63家根留台灣企業投資約1,378億元，創造10,477個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。

巧新科技為了在疫情結束後快速迎接復甦榮景，及因應主要客戶訂單之需求，重金投資逾92億元，在雲林及屏東建置智慧化產線，推升鍛造輪圈與懸吊系統品質與產值，估將為南部地區帶來560個本國就業機會。

福和生鮮由於目前中和廠產能已趨近飽和，加上人工截切水果耗時耗力，易衍生缺工問題，決定在新北市土城區新建智慧化廠房與低溫保鮮倉儲系統，將導入智慧產線整合生產資訊，運用AI大數據分析農業、氣候、消費者需求的關聯性創造商機，可帶來44個本國工作機會。

封測廠台星科為因應市場快速變遷及未來IC主流需求，將陸續斥資10億元擴增產線，延伸封裝與測試服務範疇，擴大布局先進封測技術，同時將與客戶共同開發智慧型及高附加價值半導體產品，。

紅隼科技將投資數千萬元將現有倉庫改建為電子電器製造廠與智慧化產線，招募33名本國人才，將傳統家電結合雲端智慧聯網功能，提高產品附加價值與獨特性。

尚芳國際投資超過1億元在新北市樹林區自有土地新建廠房，建構智慧化產線，將智慧化元素導入下一代商用電子遊戲機，提升產品附加價值，可新增12個工作機會。