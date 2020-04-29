標普確認台灣信用評級「AA-／A-1+」 展望穩定
標普今（29）日表示，確認台灣信用評級為「AA-／A-1+」，評級展望為穩定，維持不變。由於政府相關的經濟刺激措施，標普預計台灣的財政情況僅溫和惡化，但並不會造成顯著增加政府的債務。
標普指出，穩定的前景反映出台灣經濟將於2021年出現反彈，兩岸與國際上的貿易關係，並不會從根本上破壞台灣的經濟穩定。
標普表示，台灣有效的抑制疫情、緩解措施以及強大的醫療保健系統，降低新冠肺炎對台灣的影響，這有助於政府避免實施嚴格的封鎖措施，進而使台灣國內的經濟活動比許多國家更能抵禦疫情風暴。
不過，由於台灣旅遊人數下降以及半導體產業的前景惡化，特別是在2020年下半年，台灣的開放經濟體仍可能會受到外部需求疲弱，受到打擊。
標普認為，疫情對台灣的衝擊僅是暫時性的，隨著疫情消退，預計台灣在電子製造業的支撐下，經濟將強勁復甦，尤其是台灣半導體廠已成為製造高端集成電路的領頭羊。未來的5G技術、大數據處理、分析及人工智慧的需求下，技術密集型芯片的需求激增，推動台灣投資成長與經濟活動。
除此，標普預計，由於大陸成本上升，美中貿易緊張以及台灣政府的激勵，台灣製造商將部分生產鏈搬遷，從而獲得了邊際投資收益。
標普預估，台灣今年GDP將負成長1.2%，2021年將會反彈4%。中期來看，國際貿易與兩岸關係的穩定，仍是台灣經濟表現的關鍵，以出口為導向的製造商，保持外部競爭力與生產力至關重要，因此繼續接觸世界兩個最大的經濟體客戶與供應商尤其重要。
儘管現任執政黨於2016年上任以來，與大陸當局的關係有所降溫，但對實體經濟活動的負面影響相對有限。根據標普的基本情況，即使觀察到一些偶爾的軍事威脅，也並不認為兩岸實際關係會出現實質性惡化。
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