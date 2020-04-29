中國反壟斷局核准 國巨公司與美國基美合併案
被動元件大廠國巨（2327）今（29）日宣布收到中國反壟斷局的通知，已正式核准國巨公司與美國基美（KEMET）合併案，此次股權結合申請已全數取得全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准，並成為此併購案順利達成的最重要里程碑。
國巨表示，本次交易在雙方各項準備作業完善後，預計將可提前於2020年第3季完成收購。
國巨預期收購基美後，整體營收可望倍增，獲利可望大增八成；雙方合併後業績規模可超過30億美元，國巨集團將穩居全球被動元件市場第三大，汽車電子應用占比可逾一成。
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