快訊

台大校長管中閔懲戒案 審判長爆司法院長「打探」內情

不滿羅媽受攻擊 羅志祥靜默5天後首發聲

中國反壟斷局核准 國巨公司與美國基美合併案

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

被動元件大廠國巨（2327）今（29）日宣布收到中國反壟斷局的通知，已正式核准國巨公司與美國基美（KEMET）合併案，此次股權結合申請已全數取得全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准，並成為此併購案順利達成的最重要里程碑。

國巨表示，本次交易在雙方各項準備作業完善後，預計將可提前於2020年第3季完成收購。

國巨預期收購基美後，整體營收可望倍增，獲利可望大增八成；雙方合併後業績規模可超過30億美元，國巨集團將穩居全球被動元件市場第三大，汽車電子應用占比可逾一成。

國巨 反壟斷 被動元件

延伸閱讀

川普不滿「疫」放話索償可觀數字 中反批美國政客甩鍋

大陸反壟斷局核准 國巨與美國基美合併案

台灣首位！北科大校友蕭美琛 登美國發明家名人堂

三大轉單概念股氣勢如虹

相關新聞

NET不懼疫情在「永福樓」舊址開新館 東區老房仲揭金店面搶租秘辛

NET如期在忠孝東路4段永福樓舊址開幕，去年推出的電商新品牌，業績不斷成長，看來疫情沒有衝擊到這家本土服飾品牌虛實擴充的腳步。

經濟部推投資台灣3大方案 520前估破兆

經濟部推出的投資台灣三大方案將在520前繳出一張漂亮成績單，難怪因生產口罩一戰成名的經濟部長沈榮津留任的呼聲高。投資台灣事務所執行長張銘斌透露，預估約再二周就有機會讓投資金額破兆元。

防疫專利商標查詢 智慧局6招助攻

「不想踩到專利、商標地雷，智慧局來幫忙！」智慧局28日組成防疫IP國家隊，祭出6招鼓勵防疫研發，包括專利分析助攻口罩國家隊、全球防疫專利技術大公開、潛力藥物我國專利資訊

勞工紓困貸款 沒勞保也能申貸、找往來銀行比較快

貸款額度最高10萬元的勞工紓困貸款，勞動部今（29）日上午公告，明日承貸銀行陸續受理申請，趕在五一勞動節前出爐，預計協助...

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

疫情效應 企業併購意願強

新冠肺炎疫情成為今年最大的黑天鵝，不過安永昨（28）日發布「全球資本信心晴雨表」，五成六受訪企業認為經濟會在中期復甦，未來一年的併購意願仍舊強烈；其中，與疫情相關的生技、醫療產業，併購動作持續。

上市公司赴陸投資 獲利創高

CRIF中華徵信所昨（28）日指出，儘管中國大陸受美中貿易戰影響，整體經濟形勢快速趨緩，國際客戶也要求大陸廠產能外移到越南等東協國家，弔詭的是，2019年國內整體上市公司認列中國大陸轉投資事業的收益，再創新台幣3,744.20億元歷史新高。

名家觀點／全球生技業的改變與機會

有人問我：「新冠肺炎疫情過後，生技產業會變怎樣？」我反問：「新冠肺炎疫情會過去嗎，什麼時候會過去？」第一題容易作答，第二題則不然。應該說，因為新冠肺炎的緣故，提前改寫了未來世界的生技版圖，中國大陸的市場崛起已屬必然，全球兩大生技版圖已經儼然成型。

安永調查 半數企業估經濟U型復甦

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，根據安永昨天發布的「全球資本信心晴雨表」調查，超過五成以上的受訪企業認為，至二○二一年前全球經濟將呈現「Ｕ」型復甦。

經長：去全球化 企業重點課題

經濟部長沈榮津昨（28）日指出，自美中貿易戰到新冠肺炎疫情蔓延全球，製造業「去全球化」是企業現在的重點課題，廠商除了運用工業4.0物聯網遠端遙控機台之外，也要重新調整全球據點。

充電再出發訓練計畫 許銘春：穩住勞僱關係

蔡英文總統今天和勞動部長許銘春到台中精呈科技公司訪視勞工充電再出發訓練情形，許銘春表示，國內工具機業從去年美中貿易戰就受...

經濟部：酷碰券不是面子問題 檢討行動支付數位落差

經濟部規劃在疫情趨緩後的振興階段，發放酷碰券刺激民眾消費，振興內需市場，不過發放形式、時機，各界有不同的看法。經濟部長沈...

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

新光金宮鬥又來！獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。