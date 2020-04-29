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因應疫情 經濟部宣布工業區減租或緩徵紓困方案

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情蔓延，部分產業受衝擊影響而發生營運困難的窘境，為減輕過渡期的財務負擔，協助廠商持續營運完成使用，經濟部工業局今天公布，研提「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案」，提供減租或緩繳等紓困措施，以維持工業區產業活絡發展。

經濟部表示，工業區紓困方案預估受惠承租廠商約503家、污水納管聯接使用約830家，以及約1.3萬家廠商可享有一般公設維護費得減半收取。盼透過政府給予紓困之支持，協助業者度過眼前難關，攜手創造及穩定經濟發展。

經濟部表示，本方案施行期限自109年1月15日至110年6月30日止，適用範圍涵蓋經濟部工業局轄管62處工業區，但配合國家能源政策、能源法規執行期限、地方回饋承諾事項等，本方案再生能源發電業者不得適用。

經濟部指出，工業區紓困方案提供4大紓困措施，包含：一、租金緩繳1年或減收2成（二擇一）；二、協助承租購土地或廠房建築物者，其公共設施維護費得減半收取；

三、對已申請污水處理聯接使用廠商，使用費緩繳1年，分3年平均攤還，免計收滯納金及延遲利息；四、對承租購之投資設廠計畫，於紓困期間全程核予展延，現已陸續開始受理，可直接向當地工業區服務中心申請即可。

經濟部 肺炎 疫情

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