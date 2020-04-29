元大證券攜手Nasdaq 暖心標語散播正能量
元大證券宣布，近日與美國Nasdaq合作，於紐約時代廣場的Nasdaq Tower電視牆播放暖心標語，對全球各界正在奮鬥的抗疫英雄表達堅定支持。
元大證券與Nasdaq在去年(2019)成為合作夥伴，共同向台灣廣大投資人提供美國股票市場的數據服務，並且以「We know Asia」的鮮明品牌形象成為第一家登上Nasdaq Tower電視牆的台灣證券商。
由於近日全球疫情肆虐，金融市場也大受衝擊，不僅股市坐雲霄飛車，位於疫情重災區的紐約也關閉標誌性的證交所交易大廳，過去人來人往的華爾街與時代廣場空無一人的景象傳遍全球。
面對疫情艱困，Nasdaq發起支持抗疫活動，聯合合作夥伴於其總部Nasdaq Tower刊登支持標語，元大證券立即響應，期望能在不確定的局勢中散播正能量，支持全球挺過疫情。
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