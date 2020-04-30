超前部署油市 選對ETF是關鍵

原油抄底，一直是近來市場很熱門的投資話題，尤其美國西德州原油期貨史詩級暴跌，不少槓桿型原油ETF紛紛關閉清算，市場名實相符的原油槓桿ETF，目前只剩街口布蘭特原油正2（00715L）。

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肺炎疫情全球大流行，各國政府陸續禁足、封城和封境，原油需求疲軟，油價直直落，布蘭特原油價格從70多美元滑落到目前20多美元，西德州原油（WTI）也從60多美元重挫到12美元，目前油價已來到20多年的低價區，這也是不少投資人看好油價有機會翻轉，紛紛透過期貨、ETF等相關投資工具，進場逢低承接。

原油投資，牽涉政經因素複雜，油市詭譎多變，不僅市場變數多，投資方法也必須得其門而入。以4月20日西德州原油5月期貨穿倉跌到一桶負37.63美元，全球原油抄底大軍，承作期貨者受傷慘重，又以中國銀行的原油寶投資人為最，不僅賠光本金，還遭追加保證金。但若運用ETF投資者，選到對的原油ETF，不僅不必擔心油價期貨倉慘賠的困擾，儘管原油市場波動劇烈下，還有機會一搏。

目前美國掛牌的槓桿式原油ETF，不論2-3倍，熬不過3月以來市場動盪，紛紛關閉和清算，連全球最大石油原型ETF-USO一度關閉、轉為封閉式，最近又分割和合併。台灣兩檔槓桿型原油ETF，在波濤洶湧的油市裡，淨值和市值也是波動劇烈，但看好油價後市者，台灣唯二的槓桿原油ETF是投資捷徑。

WTI的5月期貨價格跌落負值，投資人擔心台灣掛牌原油ETF是否會出現虧損，投資本金付流水。

資深交易主管分析，西德州原油5月期貨，也是4月20日油價重挫的重災區，但因為元大原油正2（00672L）已在16日全部轉倉到WTI的6月期貨躲過一劫。值得注意，街口布蘭特原油正2（00715L）則是連結布蘭特原油期貨，除在原油期貨暴跌前也已轉倉到7月之外，其實WTI和布蘭特兩個原油期貨最大不同，前者可以實物交割，後者是現金交割。跌落負值，主要是反映實物交割必須有運輸儲藏成本，布蘭特期貨以現金交割結算不致有跌落負值的疑慮。

00672L雖然躲過WTI的5月期貨暴跌，但因為轉倉成本高，例如4月16日才全部轉倉到6月期貨，但23日又再轉到7月和12月期貨，24日再全部轉倉到12月，如此一來槓桿比率也跟著下滑，目前僅有121%持股權重。也就是說元大原油正2的槓桿比率目前僅有1.22倍，槓桿比率有限，加上轉倉到的12月期貨，波動度更小於當月期貨顯示的油價，因此油價一旦反彈，能否貼近市場，值得觀察。

兩檔槓桿原油ETF的持股比較

名稱 槓桿比率 連結標的 街口布蘭特原油正2（00715L） 214.33% 布蘭特原油7月期貨 元大原油正2（00672L） 122.35% 西德州輕原油12月期貨

資料來源：各公司網站，截至2020年4月29日。

兩檔槓桿原油ETF淨值與原油價格貼近程度比較

圖／彭博資訊 提供

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反觀街口石油正2（00715L），除布蘭特原油期貨不會有跌落負值的困擾，因為持有近月期貨和槓桿達2.14倍，00715L淨值與布蘭特原油走勢亦步亦趨，更貼近市場的波動。

兩檔槓桿原油ETF比一比，即可窺見00715L「相對」是名符其實。隨著美歐疫情趨緩，重啟經濟在即，油市可望步出寒冬，逢低承接，一定要審慎挑選能夠跟得上原油走勢的ETF。