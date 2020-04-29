新冠肺炎影響 中華電憂心下半年5G設備進口
新冠肺炎疫情肆虐，電信業化身科技防疫尖兵，儘管台灣因為防疫有成，電信業5G下半年開台時程不受影響，不過，中華電信技術執行副總林國豐指出，目前設備到6月底都可以如期到來，中華電第三季開台目標不變，只是也因疫情影響，擔心後續設備進台灣會有問題。
研華今（29）日舉行線上直播，由研華執行董事何春盛主持，中華電林國豐與談，暢談「由科技防疫表現 催生台灣5G產業」。
中華電身為電信龍頭，在協助政府防疫上盡很大心力。先前由NCC 推出的電子防疫服務平臺，係由行政院資通安全處、中央流行疫情指揮中心疾管署及NCC共同規劃，責請中華電信於2月初完成開發上線，經持續優化，已將五大電信業者居家隔離或檢疫之用戶整合納入。
惟在新冠肺炎疫情影響下，導致全球各國封城防疫，市場擔心會減緩電信商或相關產業鏈在今年5G投資佈局的腳步。對此，林國豐表示，確實對很多國家5G推展有影響，造成美國跟法國競標頻譜延後，換言之，啟動服務就會受阻。
不過，台灣5G競標因為早在今年2月就完成，是「超前部署」，疫情影響不大，因此目前設備到6月底都可以如期到來，中華電第三季開台目標不變，只是也因疫情影響，擔心後續設備進台灣會有問題，比如說5G手機，時程就可能會受到影響。
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