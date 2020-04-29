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勞工紓困貸款 沒勞保也能申貸、找往來銀行比較快

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
勞動部今（29）日上午公告勞工紓困貸款，明日承貸銀行陸續受理申請，趕在五一勞動節前出爐。記者杜建重／攝影
勞動部今（29）日上午公告勞工紓困貸款，明日承貸銀行陸續受理申請，趕在五一勞動節前出爐。記者杜建重／攝影

貸款額度最高10萬元的勞工紓困貸款，勞動部今（29）日上午公告，明日承貸銀行陸續受理申請，趕在五一勞動節前出爐，預計協助50萬名勞工。勞動部官員表示，受惠勞工比預期放得更寬，「未參加勞保的勞工」也可以申貸，如路邊舉牌工，希望底層勞工也能受惠。

官員說，已拿到3萬元現金補助的自營作業者也可以申貸，官員說，一個是補助，一個是貸款，兩者性質不同，可以同時申請。

官員說，把「未參加勞保的勞工」納入承貸範圍，是給底層勞工一個機會，例如路邊舉牌工、賣玉蘭花的。他們可以拿存摺證明自己有收入，有還款來源，讓銀行願意承貸。

雇用不到五人的公司目前未強制納保，不過，官員指出，小公司的勞工絕大多數都透過職業工會投保勞保，已在「參加勞保」族群。有參加勞保者，申貸時不須再檢附工作證明文件。

官員指出，貸款資金來自行庫，銀行會進行還款來源的審查，免得吃呆帳。所以，勞動部提醒申貸勞工，要求快的話，最好找往來銀行辦理，例如持有信用卡的發卡行庫或薪轉戶行庫，或者辦理房貸的行庫，有往來資料，徵信比較容易。

針對勞工紓困貸款，勞動部做了詳細說明，勞工紓困貸款由銀行提供500億元自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證，勞動部補貼第一年貸款利息，今日公告作業須知，4月30日起，承貸銀行陸續受理申請。

貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限三年，由信保基金提供十成信用保證，貸款利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率加1個百分點計算，目前為1.845%，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金，第二年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工向銀行臨櫃（或線上）申請時，備妥身分證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

目前計有33家銀行及四家信用合作社有承作意願，4月30日起有20家銀行及一家信用合作社開始受理申請；5月4日有12家銀行及一家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。想了解更多「勞工紓困貸款」相關內容，請至勞動部網站防疫紓困專區（https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=17C36B0EEE3BA5B8）瀏覽查詢，如有相關問題，可撥打勞動部「1955」勞工諮詢服務專線洽詢。

勞動部 勞保

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