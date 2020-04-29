快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

防疫專利商標查詢 智慧局6招助攻

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
智慧局長洪淑敏說，智慧局盤點口罩製造設備及技術的全球專利佈局概況，避免國家隊在銷售過程中踩到地雷。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
智慧局長洪淑敏說，智慧局盤點口罩製造設備及技術的全球專利佈局概況，避免國家隊在銷售過程中踩到地雷。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「不想踩到專利、商標地雷，智慧局來幫忙！」智慧局28日組成防疫IP國家隊，祭出6招鼓勵防疫研發，包括專利分析助攻口罩國家隊、全球防疫專利技術大公開、潛力藥物我國專利資訊、防疫商標專線服務、延誤期間可回復原狀，及宅諮詢+送件e指通，加速擴散防疫創新能量。

防疫專區快速查詢

「經濟部從2月起快速擴建口罩產能，5月中旬日產上看1,900萬片。」智慧局長洪淑敏說，台灣已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備，在口罩國家隊出征國際盃之時，智慧局也盤點口罩製造設備及技術的全球專利佈局概況，避免國家隊在銷售過程中踩到地雷，發生專利侵權糾紛。

在全球專利檢索系統（GPSS）方面，智慧局全新建置「防疫專區」，以口罩、防護衣、檢測、疫苗、藥品等14項防疫產業分類，一鍵就能查詢到全球相關專利。註冊會員後設定檢索條件，系統就會自動推播最新專利案件，還可使用統計分析、圖表分析等多項加值服務，可迅速掌握全球防疫技術發展的關鍵資訊。

洪淑敏指出，智慧局將潛力老藥包括「瑞德西韋」、「羥氯奎寧」、「法匹拉韋」及「伊維菌素」等明星藥物共約52項分成3類：1.主要活性成分之核心專利在我國有受到專利保護；2.核心專利在我國沒有專利保護，僅有其他非核心專利；以及3.在我國無專利保護，以供醫藥廠商瞭解專利狀況，以便趨避專利侵權疑慮。

專利商標諮詢服務

「開啟乾洗手、口罩減壓護套、防護衣等防疫商品新商機！」智慧局彙整了「防疫商品及服務名稱」分類一覽表，申請人以電子申請方式並採用一覽表的名稱申請商標，可享減免規費每類300元。同時開放諮詢專線服務，專人指引商標圖樣檢索，提供准駁可能的分析，幫助業者快速申請，也降低行銷風險。

關於延誤期間可回復原狀，洪淑敏強調，專利與商標案件如果因新冠疫情而延誤申請，包括其他程序的法定期間，例如繳交證書費、繳納專利年費、申請實體審查、申請再審查等等之期間，可檢附證明文件向智慧局申請回復原狀，原則上就個案案情將從寬認定，以確保申請人之權益。

智慧局彙整了「防疫商品及服務名稱」分類一覽表，以電子申請可享減免規費300元，服務實施至5月31日止。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

口罩 商標

延伸閱讀

防疫有成 台股漲逾150點站回季線

口罩預購改兩周為一期 第七期統一於5月4日開放預購

母親節返家做好防疫準備 上國道要掌握疏導措施

花樣口罩為防疫添色 網封草間彌生款搶手

相關新聞

防疫專利商標查詢 智慧局6招助攻

「不想踩到專利、商標地雷，智慧局來幫忙！」智慧局28日組成防疫IP國家隊，祭出6招鼓勵防疫研發，包括專利分析助攻口罩國家隊、全球防疫專利技術大公開、潛力藥物我國專利資訊

勞工紓困貸款 沒勞保也能申貸、找往來銀行比較快

貸款額度最高10萬元的勞工紓困貸款，勞動部今（29）日上午公告，明日承貸銀行陸續受理申請，趕在五一勞動節前出爐，預計協助...

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

疫情效應 企業併購意願強

新冠肺炎疫情成為今年最大的黑天鵝，不過安永昨（28）日發布「全球資本信心晴雨表」，五成六受訪企業認為經濟會在中期復甦，未來一年的併購意願仍舊強烈；其中，與疫情相關的生技、醫療產業，併購動作持續。

上市公司赴陸投資 獲利創高

CRIF中華徵信所昨（28）日指出，儘管中國大陸受美中貿易戰影響，整體經濟形勢快速趨緩，國際客戶也要求大陸廠產能外移到越南等東協國家，弔詭的是，2019年國內整體上市公司認列中國大陸轉投資事業的收益，再創新台幣3,744.20億元歷史新高。

名家觀點／全球生技業的改變與機會

有人問我：「新冠肺炎疫情過後，生技產業會變怎樣？」我反問：「新冠肺炎疫情會過去嗎，什麼時候會過去？」第一題容易作答，第二題則不然。應該說，因為新冠肺炎的緣故，提前改寫了未來世界的生技版圖，中國大陸的市場崛起已屬必然，全球兩大生技版圖已經儼然成型。

安永調查 半數企業估經濟U型復甦

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，根據安永昨天發布的「全球資本信心晴雨表」調查，超過五成以上的受訪企業認為，至二○二一年前全球經濟將呈現「Ｕ」型復甦。

經長：去全球化 企業重點課題

經濟部長沈榮津昨（28）日指出，自美中貿易戰到新冠肺炎疫情蔓延全球，製造業「去全球化」是企業現在的重點課題，廠商除了運用工業4.0物聯網遠端遙控機台之外，也要重新調整全球據點。

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

台灣GDP全球排名第23，人均GDP排第38名，但卻有一份報告顯示，若以淨金融資產計算，台灣已躍居世界第4大富國，在亞洲排名第2。這份報告也引起網友好奇，上PTT發文詢問「台灣人存款怎麼這麼多？有卦嗎？」

充電再出發訓練計畫 許銘春：穩住勞僱關係

蔡英文總統今天和勞動部長許銘春到台中精呈科技公司訪視勞工充電再出發訓練情形，許銘春表示，國內工具機業從去年美中貿易戰就受...

經濟部：酷碰券不是面子問題 檢討行動支付數位落差

經濟部規劃在疫情趨緩後的振興階段，發放酷碰券刺激民眾消費，振興內需市場，不過發放形式、時機，各界有不同的看法。經濟部長沈...

連三天零確診！小七推出大杯美式買11送11

連三天零確診！7-ELEVEN宣布自即日起推出「CITY CAFE大杯美式 買11送11」優惠，民眾可至OPEN POI...

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。