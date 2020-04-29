防疫專利商標查詢 智慧局6招助攻

「不想踩到專利、商標地雷，智慧局來幫忙！」智慧局28日組成防疫IP國家隊，祭出6招鼓勵防疫研發，包括專利分析助攻口罩國家隊、全球防疫專利技術大公開、潛力藥物我國專利資訊、防疫商標專線服務、延誤期間可回復原狀，及宅諮詢+送件e指通，加速擴散防疫創新能量。

防疫專區快速查詢

「經濟部從2月起快速擴建口罩產能，5月中旬日產上看1,900萬片。」智慧局長洪淑敏說，台灣已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備，在口罩國家隊出征國際盃之時，智慧局也盤點口罩製造設備及技術的全球專利佈局概況，避免國家隊在銷售過程中踩到地雷，發生專利侵權糾紛。

在全球專利檢索系統（GPSS）方面，智慧局全新建置「防疫專區」，以口罩、防護衣、檢測、疫苗、藥品等14項防疫產業分類，一鍵就能查詢到全球相關專利。註冊會員後設定檢索條件，系統就會自動推播最新專利案件，還可使用統計分析、圖表分析等多項加值服務，可迅速掌握全球防疫技術發展的關鍵資訊。

洪淑敏指出，智慧局將潛力老藥包括「瑞德西韋」、「羥氯奎寧」、「法匹拉韋」及「伊維菌素」等明星藥物共約52項分成3類：1.主要活性成分之核心專利在我國有受到專利保護；2.核心專利在我國沒有專利保護，僅有其他非核心專利；以及3.在我國無專利保護，以供醫藥廠商瞭解專利狀況，以便趨避專利侵權疑慮。

專利商標諮詢服務

「開啟乾洗手、口罩減壓護套、防護衣等防疫商品新商機！」智慧局彙整了「防疫商品及服務名稱」分類一覽表，申請人以電子申請方式並採用一覽表的名稱申請商標，可享減免規費每類300元。同時開放諮詢專線服務，專人指引商標圖樣檢索，提供准駁可能的分析，幫助業者快速申請，也降低行銷風險。

關於延誤期間可回復原狀，洪淑敏強調，專利與商標案件如果因新冠疫情而延誤申請，包括其他程序的法定期間，例如繳交證書費、繳納專利年費、申請實體審查、申請再審查等等之期間，可檢附證明文件向智慧局申請回復原狀，原則上就個案案情將從寬認定，以確保申請人之權益。

智慧局彙整了「防疫商品及服務名稱」分類一覽表，以電子申請可享減免規費300元，服務實施至5月31日止。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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