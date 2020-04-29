疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，在適當防疫下，能讓國際經貿活動能夠開始，是現在努力目標。

陳時中指出，全世界確診人數昨天破3百萬，死亡破21萬，死亡率破7%，比以前還高，死亡人數持續增加表示醫療體系仍然沒有辦法穩定，疫情延緩還要在一段時間，國外疫情還沒有到平穩階段。

但陳時中也同意，台灣是貿易國家，重要經貿往來有必要，會研議相關必要商業行為，有重要經貿關係來往的國家會先放寬，但因外國疫情盛行率比台灣高，風險相對高，要有一定防疫準備。

曾銘宗詢問，當前國內是否因疫情導致國內勞工放無薪假人數與領失業救濟人數創新高？勞動部長許銘春表示，到上周國內通報放無薪假人數已有1萬8千多人，四月底不無可能超過2萬人。

至於領取失業救濟金人數，許銘春說，目前國內領取人數大概3萬1千人，但沒有創歷史新高，最高歷史紀錄是金融海嘯期間有63萬人。