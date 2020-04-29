快訊

抗疫100天／疫情來太快！輪流大爆發 看各國崩潰轉折點

日本「染疫警察」事件簿：從教場到警視廳的治安病倒

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助受疫情影響的勞工度過生活困難，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，勞動部今（29）日公告「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款及利息補貼作業須知」，4月30日起，承貸銀行陸續受理申請，預計協助50萬名勞工。

勞動部表示，「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響的勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃（或線上）申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

勞動部指出，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

勞動部表示，為方便有貸款需求勞工提出申請，勞動部經徵詢國內各公、民營銀行及信用合作社，目前計有33家銀行及4家信用合作社有承作「勞工紓困貸款」意願，4月30日起有20家銀行及1家信用合作社開始受理申請；5月4日有12家銀行及1家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。有意願申請的勞工，可洽詢各承貸銀行。

勞動部 保險

延伸閱讀

首例航空業紓困 華航長榮星宇獲500億融資保證

紓困、振興經濟 蔡總統：力挺企業

交通部攜手信保基金 世界首件航空業紓困融資保證拍板

放寬！無薪假薪資補貼 老闆配偶、直系血親能申請了

相關新聞

疫情衝擊外貿 陳時中：現在努力讓國際經貿活動開始

新冠肺炎疫情延燒，為確保防疫，各國均關閉國境大門加強檢疫，卻也衝擊各國經貿發展。疫情只會中心指揮官陳時中上午在答覆國民黨...

疫情效應 企業併購意願強

新冠肺炎疫情成為今年最大的黑天鵝，不過安永昨（28）日發布「全球資本信心晴雨表」，五成六受訪企業認為經濟會在中期復甦，未來一年的併購意願仍舊強烈；其中，與疫情相關的生技、醫療產業，併購動作持續。

上市公司赴陸投資 獲利創高

CRIF中華徵信所昨（28）日指出，儘管中國大陸受美中貿易戰影響，整體經濟形勢快速趨緩，國際客戶也要求大陸廠產能外移到越南等東協國家，弔詭的是，2019年國內整體上市公司認列中國大陸轉投資事業的收益，再創新台幣3,744.20億元歷史新高。

名家觀點／全球生技業的改變與機會

有人問我：「新冠肺炎疫情過後，生技產業會變怎樣？」我反問：「新冠肺炎疫情會過去嗎，什麼時候會過去？」第一題容易作答，第二題則不然。應該說，因為新冠肺炎的緣故，提前改寫了未來世界的生技版圖，中國大陸的市場崛起已屬必然，全球兩大生技版圖已經儼然成型。

安永調查 半數企業估經濟U型復甦

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，根據安永昨天發布的「全球資本信心晴雨表」調查，超過五成以上的受訪企業認為，至二○二一年前全球經濟將呈現「Ｕ」型復甦。

經長：去全球化 企業重點課題

經濟部長沈榮津昨（28）日指出，自美中貿易戰到新冠肺炎疫情蔓延全球，製造業「去全球化」是企業現在的重點課題，廠商除了運用工業4.0物聯網遠端遙控機台之外，也要重新調整全球據點。

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

台灣GDP全球排名第23，人均GDP排第38名，但卻有一份報告顯示，若以淨金融資產計算，台灣已躍居世界第4大富國，在亞洲排名第2。這份報告也引起網友好奇，上PTT發文詢問「台灣人存款怎麼這麼多？有卦嗎？」

充電再出發訓練計畫 許銘春：穩住勞僱關係

蔡英文總統今天和勞動部長許銘春到台中精呈科技公司訪視勞工充電再出發訓練情形，許銘春表示，國內工具機業從去年美中貿易戰就受...

經濟部：酷碰券不是面子問題 檢討行動支付數位落差

經濟部規劃在疫情趨緩後的振興階段，發放酷碰券刺激民眾消費，振興內需市場，不過發放形式、時機，各界有不同的看法。經濟部長沈...

連三天零確診！小七推出大杯美式買11送11

連三天零確診！7-ELEVEN宣布自即日起推出「CITY CAFE大杯美式 買11送11」優惠，民眾可至OPEN POI...

總統：企業貸款千億以上 50萬元個人貸款持續攀升

蔡英文總統今（28）日前往台中訪視「勞動部充電再出發訓練計畫－精呈科技股份有限公司」時表示，紓困方案在特別條例修正，及特...

行政院紓困2.0 桃竹苗逾8000人申請駕駛人薪資補助

新冠肺炎疫情導致計程車業、遊覽車業及小客車租賃業受衝擊，為協助相關營運困難的業者，行政院紓困2.0納入駕駛人薪資補助措施...

熱門新聞

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

疫情衝擊大 國泰世華銀二大「百萬卡」祭史上最高回饋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。