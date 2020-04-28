經濟部智慧局6招助「口罩國家隊」進軍國際不踩雷

新冠肺炎疫情延燒，台灣口罩機外銷到國際的機會大增，經濟部智慧局祭出「專利分析助攻口罩國家隊」、「全球防疫專利技術大公開」、「潛力藥物我國專利資訊」、「防疫商標專線服務」、「延誤期間可回復原狀」及「宅諮詢+送件e指通」6招，協助業者拚國際市場不踩「專利地雷」。

智慧局表示，台灣廠商要外銷國際，要注意國外廠商是否已經申請專利。經濟部協調工具機廠商組成口罩國家隊，現已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備，智慧局也已經公布口罩製造設備及技術的全球專利布局概況，避免國家隊在銷售過程中踩地雷，發生專利侵權糾紛。

同時，智慧局全球專利檢索系統(GPSS)建置「防疫專區」，以口罩、防護衣、檢測、疫苗、藥品等14項防疫需求較大的產業來分類，一鍵就能查詢到全球防疫技術相關專利。會員更有自動推播最新專利案件服務。

智慧局專利一組副組長謝曉光指出，口罩製造相關專利，大多集中在全球第一大口罩供應國中國，不過這些廠商基本上都只在中國當地申請專利，並未在歐美進行專利布局。他表示，台灣廠商專利數量不算多，長期來看如果有機會持續發展國外市場，在歐美也申請相關專利較佳。智慧局報告認為，美國公司的申請案分布於歐洲、美國、中國及世界智慧財產組織，較具全球布局觀念。

面對疫情，全球都競相投入研發檢驗試劑、藥物及疫苗，智慧局自3月起陸續調查國際上新冠肺炎的潛力老藥專利情況，目前羅列52項藥物，供醫藥廠商了解專利狀況，快速選擇投入市場策略，包括談授權、迴避設計或是完全無須擔心專利侵權等。

另外，經濟部智慧局也提供疫情期間的諮詢專線服務，以及若因居家檢疫而耽誤繳納專利年費等時間，可檢附證明文件向智慧局申請回復原狀，原則上就個案案情將從寬認定。疫情期間，遞送專利商標申請案除了使用線上電子送件，還可享專利新申請案減600元、商標新申請案減300元優惠。