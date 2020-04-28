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大陸口罩專利最多 智慧局：不影響我口罩機台出口歐美

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

疫情爆發之初，經濟部便協調工具機廠商組成口罩國家隊，趕工打造92條口罩機台產線，且已接獲海外訂單出口機台；智慧局鑑於口罩國家隊口罩製造設備未來將在海外作設備及技術輸出，針對相關專利進行分析，今（28）日指出中國大陸口罩專利申請最多，不過多以國內為主，不影響我國外銷歐美市場。

經濟部長沈榮津今日揭露，口罩目前日均產能約1,700萬片，5月拚日產1,900萬片，已能滿足台灣民眾口罩需求。4月1日總統蔡英文也提及口罩國家隊放眼未來，「我們要打『國際盃』」，要讓台灣製造整合實力被國際看見。

財團法人精密機械研究發展中心總經理賴永祥表示，台灣因為成功快速擴建口罩產能，已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備，或尋求協助建置口罩生產能量。

口罩國家隊成員之一的口罩製造設備廠長宏機械董事長呂清林透露，目前在手訂單已達50台規模，來自美國、加拿大、墨西哥、巴西、義大利、德國與馬來西亞等國的企業或政府，估計訂單要到9月或10月才能有效消化。

另一成員權和機械董事長蕭鴻彬也說，因為各國口罩價格高昂，各國紛紛想添購機具自產口罩，至今口罩製造設備訂單已爆增五倍，目前已有紐西蘭、泰國、沙烏地阿拉伯、美國、日韓、菲律賓等超過12個國家下訂機器，出貨已排到8月。

鑑於口罩國家隊口罩製造設備未來將在海外作設備及技術輸出，為預防廠商於海外銷售過程中發生專利侵權糾紛，經濟部智慧局特別針對口罩相關製造設備及技術進行專利分析，提出口罩製造不同階段設備及技術之專利佈局分析。

含括申請人、申請國家及申請數量趨勢分析，藉由資料提出，使我國欲輸出口罩製造設備至海外之廠家，能初步瞭解目前口罩相關製造技術專利佈局概況，作為海外銷售時之參考。

智慧局公布全球口罩製造設備及技術的全球專利布局概況，在各項技術類別中，大陸皆拿下第一，不過，多是在大陸當地註冊，而美國則多在折疊、包邊設備及方法項目著墨，智慧局評估對口罩國家隊出口影響不大。

智慧局局長洪淑敏表示，台灣口罩出口多以外銷歐美市場為主，例如長宏、權和機械接獲多筆歐美國家訂單，台灣不避擔心大陸申請這麼多「口罩專利」，因爲大陸申請的專利多為大陸國內市場，台灣口罩因價格較高、數量較少，不太會出口大陸。

口罩 外銷 經濟部

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