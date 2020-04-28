貿易局推升會展產業 大台南會展中心營運移轉案5月4日招商

經濟部國際貿易局執行之「大台南會展中心營運移轉案」預定5月底公告招標，目前整體興建進度約40%，預計於明年1月竣工；貿易局今（28）日表示，將於5月4日下午3時舉辦招商說明會。

經濟部為提供廠商更充足的優質行銷舞台，及推動我國會展產業發展，投資逾20億元於高鐵台南車站特定區興建「大台南會展中心」，總建築樓地板面積約4.2 萬平方公尺，包括同時容納 2,000人之會議室空間及展場規模600攤，可作為大型集會、活動等多功能使用。

大台南會展中心位於沙崙智慧綠能科學城內，以綠色智慧展覽館為定位，強化與綠能、科技及農業等地方特色結合，打造台南地區最專業之國際會展中心，作為推動雲嘉南會展產業發展之重要基地。

該案為經濟部與台南市政府共同合作開發，目前整體興建進度約40%，預計於明年1月竣工。該會展中心正式營運後預期可帶動高鐵台南車站特定區發展更臻成熟及繁榮，為徵選最優營運廠商，將依「促進民間參與公共建設法」公告徵求民間參與營運，以期利用民間資源提高展館營運效率。