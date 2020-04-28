智慧局出六招組防疫IP國家隊 啟動防疫創新能量

面對新冠肺炎疫情，全球都競相投入研發，尤以檢驗試劑、藥物及疫苗最受矚目，經濟部智慧局今（28）日宣布組成「防疫IP國家隊」，祭出專利分析助攻口罩國家隊、全球防疫專利技術大公開、潛力藥物我國專利資訊、防疫商標專線服務、延誤期間可回復原狀，以及宅諮詢+送件e指通，共六招，要讓創新技術加速擴散，啟動防疫創新能量。

針對口罩部分，智慧局表示，經濟部已協調工具機廠商組成口罩國家隊，快速擴建口罩產能，現已吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備。在口罩國家隊出征國際盃之時，智慧局公布口罩製造設備及技術的全球專利布局概況，避免國家隊在銷售過程中踩地雷，發生專利侵權糾紛。

另，在防疫專利技術部分，智慧局的全球專利檢索系統(GPSS)也全新建置「防疫專區」，以口罩、防護衣、檢測、疫苗、藥品等14項防疫需求較大的產業來分類，一鍵點擊就能查詢到全球防疫技術相關專利。

關於潛力藥物我國專利資訊部分，智慧局表示，在新型冠狀病毒疫苗未能問世前，國內外的醫藥專家都在努力找尋有效的解藥，「老藥新用」變成短期內最快且最安全的好方法。

智慧局自3月起陸續將國際上新冠肺炎的潛力老藥，其中包括「瑞德西韋」、「羥氯奎寧」、「法匹拉韋」及寄生蟲藥「伊維菌素」等受關注明星藥物共約52項藥物，主動針對我國藥品許可證狀態以及我國專利資訊進行檢索揭露。

智慧局希望透過以上資訊，供醫藥廠商瞭解專利狀況，快速選擇投入市場策略，包括：談授權、迴避設計或是完全無須擔心專利侵權等。讓未來的新冠肺炎解藥研發順利。

此外，智慧局也提供防疫商標專線服務。智慧局指出，次氯酸水、抗菌乾洗手劑、口罩減壓護套、醫療用防護衣等防疫商品開啟新商機，智慧局彙整了「防疫商品及服務名稱」分類一覽表，申請人以電子申請方式並採用一覽表的名稱申請商標，可享減免規費（每類新台幣300元）。同時開放諮詢專線服務，專人指引商標圖樣檢索，提供准駁可能的分析，幫助業者快速申請也降低行銷風險，本服務實施至5月31日止，但也將視疫情需要，彈性延長服務時間。

同時，智慧局也表示，專利與商標案件如果因新冠肺炎疫情延誤申請及其他程序的法定期間，例如繳交證書費、繳納專利年費、申請實體審查、申請再審查等等之期間，可檢附證明文件向智慧局申請回復原狀，原則上就個案案情將從寬認定，以確保申請人的權益。

此外，疫情期間，智慧局專利商標諮詢服務也不中斷，民眾只要一通電話宅在家，就能享有專業志工的諮詢服務。智慧局表示，要遞送專利商標申請案也別擔心，使用線上電子送件，還享有專利新申請案減600元、商標新申請案減300元的好康。