充電再出發訓練計畫 許銘春：穩住勞僱關係

蔡英文總統今天和勞動部長許銘春到台中精呈科技公司訪視勞工充電再出發訓練情形，許銘春表示，國內工具機業從去年美中貿易戰就受影響，今年又受新冠肺炎疫情影響，雪上加霜，精呈科技公司董事長張瑞成有遠見，疫情影響，他不放棄，穩定公司，讓員工能安心工作，參加勞動部充電再出發訓練計畫，目的讓企業維持營運，留住人才，勞工穩定就業，維持經濟和生活，疫情下勞僱關係穩住。

許銘春說，在計畫中，精呈公司利用短暫休息時間，企業代訓，最高補助350萬元，勞工參加訓練也有薪資津貼，每小時最高158元，最高120小時，讓大家在這段時間，精進自己技能，企業訓練員工，等疫情一過，經濟復甦時，企業馬上運轉，帶領員工再創佳績。

許銘春表示，充電再出發計畫，目前有2200多名勞工申請，77家企業，今年3月中旬企業受疫情影響，減班休息人數增多，都在預料中，雖有減班和減產衝擊，只要有助企業和勞工，政府都會協助，現在就是練功夫，疫情一過往前衝，她請大家不要擔心，勞動部會主動幫忙，包括安心就業計畫，至今已有58萬人領到薪資補貼3萬元，後天再開辦勞工紓困貸款，每人10萬元。