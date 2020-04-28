快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

充電再出發訓練計畫 許銘春：穩住勞僱關係

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
勞動部長許銘春和精呈科技公司董事長張瑞成。記者游振昇／攝影
勞動部長許銘春和精呈科技公司董事長張瑞成。記者游振昇／攝影

蔡英文總統今天和勞動部長許銘春到台中精呈科技公司訪視勞工充電再出發訓練情形，許銘春表示，國內工具機業從去年美中貿易戰就受影響，今年又受新冠肺炎疫情影響，雪上加霜，精呈科技公司董事長張瑞成有遠見，疫情影響，他不放棄，穩定公司，讓員工能安心工作，參加勞動部充電再出發訓練計畫，目的讓企業維持營運，留住人才，勞工穩定就業，維持經濟和生活，疫情下勞僱關係穩住。

許銘春說，在計畫中，精呈公司利用短暫休息時間，企業代訓，最高補助350萬元，勞工參加訓練也有薪資津貼，每小時最高158元，最高120小時，讓大家在這段時間，精進自己技能，企業訓練員工，等疫情一過，經濟復甦時，企業馬上運轉，帶領員工再創佳績。

許銘春表示，充電再出發計畫，目前有2200多名勞工申請，77家企業，今年3月中旬企業受疫情影響，減班休息人數增多，都在預料中，雖有減班和減產衝擊，只要有助企業和勞工，政府都會協助，現在就是練功夫，疫情一過往前衝，她請大家不要擔心，勞動部會主動幫忙，包括安心就業計畫，至今已有58萬人領到薪資補貼3萬元，後天再開辦勞工紓困貸款，每人10萬元。

董事長張瑞成說，該公司第一季受影響，歐美訂單仍在做，他認為今年第二季和第三季，影響會紓援，公司申請充電再出發訓練，要維持生產線，部分人力教育訓練，以實作為主，訂出訓練目標和要達到的技能程度，教育訓練安排趣味性，員工當組裝維修直播主，有成就感，而且全程拍成學習和維修技能影片，將供德國、美國和法國代理商觀看學習，員工們都可保持高度活力參加訓練。

蔡英文總統今天訪視台中精呈科技公司。記者游振昇／攝影
蔡英文總統今天訪視台中精呈科技公司。記者游振昇／攝影
蔡英文總統今天訪視台中精呈科技公司。記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統今天訪視台中精呈科技公司。記者黃仲裕／攝影

疫情 勞動部 薪資

延伸閱讀

無薪假破1.8萬人 紓困牛步 1955專線快被打爆

藍委指勞工紓困門檻一刀切不合理 勞長：涵蓋6成5

紓困無一定雇主勞工未被照顧？蘇貞昌：一定雨露均霑

無薪假及失業超越金融海嘯？ 許銘春：做最壞打算

相關新聞

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

台灣GDP全球排名第23，人均GDP排第38名，但卻有一份報告顯示，若以淨金融資產計算，台灣已躍居世界第4大富國，在亞洲排名第2。這份報告也引起網友好奇，上PTT發文詢問「台灣人存款怎麼這麼多？有卦嗎？」

連三天零確診！小七推出大杯美式買11送11

連三天零確診！7-ELEVEN宣布自即日起推出「CITY CAFE大杯美式 買11送11」優惠，民眾可至OPEN POI...

台南熱點多黃偉哲砲轟中央 林佳龍臉書回應了

因應即將到來的五一連假，交通部決定利用中華電信的大數據，升級「高速公路1968」APP，對人潮眾多的熱點向民眾發出警示，...

充電再出發訓練計畫 許銘春：穩住勞僱關係

蔡英文總統今天和勞動部長許銘春到台中精呈科技公司訪視勞工充電再出發訓練情形，許銘春表示，國內工具機業從去年美中貿易戰就受...

經濟部：酷碰券不是面子問題 檢討行動支付數位落差

經濟部規劃在疫情趨緩後的振興階段，發放酷碰券刺激民眾消費，振興內需市場，不過發放形式、時機，各界有不同的看法。經濟部長沈...

總統：企業貸款千億以上 50萬元個人貸款持續攀升

蔡英文總統今（28）日前往台中訪視「勞動部充電再出發訓練計畫－精呈科技股份有限公司」時表示，紓困方案在特別條例修正，及特...

行政院紓困2.0 桃竹苗逾8000人申請駕駛人薪資補助

新冠肺炎疫情導致計程車業、遊覽車業及小客車租賃業受衝擊，為協助相關營運困難的業者，行政院紓困2.0納入駕駛人薪資補助措施...

無懼美中貿易戰 2019上市公司大陸投資獲利再創新高

CRIF中華徵信所今（28）日發布報告指出，儘管中國大陸受美中貿易戰影響，整體經濟形勢呈現快速趨緩，國際客戶要求中國大陸...

世基聯手金萬林 估月產能70萬人次新冠肺炎檢驗試劑

國內分子診斷試劑製造廠世基生物醫學股份有限公司於24日與金萬林企業股份有限公司簽訂委託代工合約，結合兩家廠商優勢，今（2...

疫情影響石斑外銷 陳其邁上購物台叫賣推廣

受新冠肺炎疫情的影響，台灣養殖石斑魚外銷受阻，梓官區漁會攜手富邦媒一同行銷龍虎斑，共組「漁產銷售國家隊」，行政院副院長陳...

捍衛勞權 時力提最低工資法勞檢權歸中央

五一勞動節前夕，時代力量立法院黨團今天提出最低工資法草案、國定假日法草案，以及修正勞動基準法中的勞檢制度改革，包括將勞檢...

光陽執行長柯俊斌：下半年機車銷售量將會急速攀升

全球經濟受到新冠疫情衝擊，考量到民眾受到大環境波及經濟會較有壓力，國內機車龍頭大廠光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌表示...

熱門新聞

因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

各地業者曝訂房狀況 「五一連假反而更空」

日廠又染疫 國巨、華新科迎轉單

祥鈺樓熄燈2個月 饕客溫情喊話讓老闆心癢了

搶救八大慘業上班族 日曜OUTLET砸百萬推振興券

寶成子公司 獲利拉警報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。