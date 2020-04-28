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經濟部：酷碰券不是面子問題 檢討行動支付數位落差

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部規劃在疫情趨緩後的振興階段，發放酷碰券刺激民眾消費，振興內需市場，不過發放形式、時機，各界有不同的看法。經濟部長沈榮津今（28）日強調，酷碰券不是面子問題，會持續溝通、蒐集各方意見，提出符合民眾期待的政策。

沈榮津今日上午接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻提到，自酷碰券政策提出以來，各界有不同的意見，不僅民進黨立委認為應重新調整，也有民眾反映消費折扣的門檻太高誘因不足。

周玉蔻指出，酷碰券的反應並不太好，且政府給人的感覺是因為面子問題而不好意思取消；再加上過去馬英九政府時代曾發放消費券，造成現在的政府對於消費券的政策似乎有些抗拒。

沈榮津澄清，這不是面子問題，也沒有不好意思取消的情形；目前持續聆聽人民聲音，酷碰券政策沒有預設立場，持續傾聽各方意見。

他說，民眾反映酷碰券綁定行動支付系統，確實對於行動支付不普及的偏鄉，有數位落差問題，這部分將持續檢討，討論可行方案。

此外，衛福部長陳時中昨日受訪提及，國內疫情可能會在6月底告一段落，周玉蔻關心，屆時是否是推出酷碰券的適當時機點。對此，沈榮津未直接回應，並表示聽從指揮中心指示，在這段時間，經濟部持續加緊腳步，統整蒐集的意見，提出符合人民期待的作為。

酷碰券 沈榮津 經濟部

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