台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

台灣GDP全球排名第23，人均GDP排第38名，但卻有一份報告顯示，若以淨金融資產計算，台灣已躍居世界第四大富國，在亞洲排名第二。這份報告也引起網友好奇，上PTT發文詢問「台灣人存款怎麼這麼多？有卦嗎？」

根據德國最大保險公司安聯集團（Allianz Group）發表的「2019年安聯全球財富報告」顯示，台灣國民淨金融資產在世界排名第4，排在美國、瑞士、新加坡之後，平均金融資產為97,850歐元，約新台幣330萬元。首次超過日本的96,310歐元，在亞洲排名第2，只落後於新加坡。

於是網友好奇上PTT發文問「有沒有台灣人存款世界第4的卦？」原PO指出「（台灣）平均存款世界第4……怎麼這麼多？有卦嗎？是其他國家太廢嗎？」並且強調，「還有這個統計是只算金融資產喔，還沒把不動產算進去喔」。

此文一出，有網友發揮創意幽默回，「客家精神」、「對不起我拉低平均」。也有不少網友不看好這種現象，「一般社會是不需要這樣瘋狂存錢的」、「這表示台灣是一個沒有未來的地方，才會有這種現象」、「存款多代表經濟很難流動，大家都沒意願投資」、「台灣存錢是因為沒制度可以靠」。

還有許多網友揭露，台灣人存款那麼多是因為高房價的關係，「因為要存頭期當房奴……」、「因為房價高……不然誰願意存這麼多錢」、「一堆人都在存頭期款啦，房子貴得誇張，想買房的人都要先存幾百萬，結果最後存款都流入房市，還貸款一堆」。