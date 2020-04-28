總統：企業貸款千億以上 50萬元個人貸款持續攀升

蔡英文總統今（28）日前往台中訪視「勞動部充電再出發訓練計畫－精呈科技股份有限公司」時表示，紓困方案在特別條例修正，及特別預算的增加都經過立法院同意後，目前約有141萬人已取得政府現金補助，企業貸款也持續增加中，已經有千億以上的規模。50萬元的個人貸款，目前由中央銀行來承作，數字也持續攀升。

總統說，勞動部也有一連串計劃，讓有雇主的勞工，可以受到政府與企業的共同照顧。無雇主勞工或是自營作業者，政府也會提供協助，幫助他們度過這段最困難的時間，希望大家都能有政府的全力相挺。

總統指出，勞動部「充電再出發」訓練計畫裡的精呈科技，讓政府的政策很完整地呈現在一個具有典範性的企業裡，讓員工在這個階段就業得到保障、生活能夠維持平穩，同時也可以在比較高端的科技或傳統技藝上精進，甚至在市場開拓、技術上精進。

總統提及，她剛剛看到了品質管理的部分，完完整整的體現了我們在這段時期政府的政策，希望引導企業在困難的時期，能夠轉換成未來發展的基礎。她也特別感謝張董事長可以跟勞動部一起合作，在面對困難疫情挑戰時，讓員工士氣可以保持的很好，精神都很飽滿，也感到一種穩定感。

總統說，這一波疫情，台灣的防疫能力受到國際肯定，台灣確診病患的康復率領先全球，接下來，我們還有更大的挑戰，是紓困及振興。未來不論是對於國人的健康或整體經濟，我們都要努力恢復元氣。在這次疫情結束後，世界必然會有一些改變。

總統重申，不論是在紓困期，或在未來的經濟振興期及發展期，我們都會全力支持企業，跟企業站在一起。紓困方案在特別條例修正，及特別預算的增加都經過立法院同意後，現在已經如火如荼、很積極的以各種方式告知需要政府協助的企業、勞工、自營作業者，或是個人。只要是符合標準，或者有這個需求的，政府都要盡全力地找到各位，希望大家在這個困難的時期，能夠有政府的相挺。

總統說，從上個禮拜以來，我們已經有很多現金補助的方案完成撥款，目前約有141萬人已取得政府現金補助，企業貸款也持續增加中，已經有千億以上的規模；至於50萬元的個人貸款，目前是由中央銀行來承作，這個數字也在持續攀升。希望無論是多大的企業、多小的企業，甚至是個人，政府都能盡全力提供力量，給我們的社會大眾，尤其是需要的人民。