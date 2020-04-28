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行政院紓困2.0 桃竹苗逾8000人申請駕駛人薪資補助
新冠肺炎疫情導致計程車業、遊覽車業及小客車租賃業受衝擊，為協助相關營運困難的業者，行政院紓困2.0納入駕駛人薪資補助措施，今年4至6月可補貼每人每月1萬元，竹區監理所17日開始受理，至26日止，桃竹苗地區已有9642人完成申請審核撥付。
新竹區監理所所長黃萬益表示，由於因疫情衝擊，計程車業、遊覽車業、小客車租賃業等駕駛人，生計大受影響，根據行政院紓困2.0，每人每月可申請1萬元薪資補助，今年4至6月共3萬元，總計3個月將撥付近2億4千多萬元，協助民眾度過這次疫情難關。
黃萬益說，補貼案自4月17日開始受理申請，為儘速完成申請核撥，讓申請人早日領到補貼款，緩解生活壓力，轄內站、所周末全面加班，總動員受理審核，並主動至桃園及中壢火車站、業者辦公室等地全面協助申辦。截至4月26日止桃竹苗地區有9642人完成申請審核，已撥付8049萬，申請人已陸續收到行政院發放的薪資補貼款。
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