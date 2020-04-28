無懼美中貿易戰 2019上市公司大陸投資獲利再創新高

CRIF中華徵信所今（28）日發布報告指出，儘管中國大陸受美中貿易戰影響，整體經濟形勢呈現快速趨緩，國際客戶要求中國大陸廠產能外移到越南等東協國家，不過弔詭的是，2019年上市公司認列中國大陸轉投資事業收益，卻再度創下新台幣3,744.20億元歷史新高。

這也是十年來國內上市公司認列大陸投資收益第五度創下新高，CRIF中華徵信所認為這將對上市公司退出中國大陸的策略造成重大挑戰。

CRIF中華徵信所指出，雖然這十年來上市公司大陸投資收益呈現成長與衰退，各有五年的交錯震盪走勢，不過衰退的五個年度，衰退都個位數的低衰退，但是成長的五個年度，除了2019年之外，其餘都是兩位數的高成。

其中，2014年、2016年成長幅度更是高達32.86％及39.10％，2018年的成長也超過25％，致使十年來上市公司大陸投資收益由1,773.07億元，暴增到2019年的3,744.20億元，收益成長率高達112.86％，翻升超過一倍。

這也顯示，過去十年，上市公司完全享受到中國大陸開放、轉型和高成長的果實。

由產業的大陸投資收益貢獻看，整體電子產業是上市公司的最大受益者。過去十年中，整體電子產業的大陸投資收益除了2013年以外，其他九年的大陸投資收益都占整體上市公司的六成以上。

其中，2012年、2014年、2015年、2016年的投資收益占比都達到七成以上，甚至2015年電子產業大陸投資收益占比達84.29％。

不過，自2017年以來電子產業的大陸收益占比就沒有再超過70％；2019年電子產業大陸投資收益雖創下2,507.78億元的歷史新高，但是占整體上市公司的投資收益占比僅為66.98％。

CRIF中華徵信所認為，這顯示上市公司大陸投收益的成長並不是完全依賴電子產業，而是延伸到其他產業。這也意味著，有更多產業能夠在中國大陸獲利。

另外，2019年上市公司共投資中國大陸4,696家企業，其中有2,402家獲利，占整體大陸投資家數比重過半；其中，獲利超過1億元的大陸投資事業達到624家，占整體獲利家數的25.98％。

獲利達5000萬元以上的家數更達916家，占整體獲利家數將近四成(38.14％)，算是相當高的比重。

2019年上市公司產業除了電子產業以外，水泥類、其他類及食品類的大陸投資收益也分別達到377.88億元248.39億元及165.04億元，塑膠類、電機機械在內的五個產業，大陸收益超過50億元。

由此也可看出，上市公司在中國大陸獲利的面向仍然很廣。這可能是自美中貿易戰爆發以來大家所沒有想到的結果。

從上市公司大陸投收益情況來看，上市公司對中國大陸仍有很大的倚賴性。儘管美中貿易戰尚未結束、眼前又有新冠病毒重挫中國大陸經濟，但是真正影響上市公司大陸投資是否撤資的關鍵因素，不是在於美國或台灣政策，而是中國大陸經濟政策的強度，能否繼續維持大型台商的獲利。

目前上市公司的大陸產能移轉到越南或返台生產都是局部性的，真正完全撤資的比率其實不高，除了大規模產能移轉要時間佈局之外，也是在觀察整個中國大陸的經濟發展形勢。