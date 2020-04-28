世基聯手金萬林 估月產能70萬人次新冠肺炎檢驗試劑

國內分子診斷試劑製造廠世基生物醫學股份有限公司於24日與金萬林企業股份有限公司簽訂委託代工合約，結合兩家廠商優勢，今（28）日宣布攜手搶食全球新冠肺炎檢測商機。

金萬林是國內基因檢測廠，對基因檢測試劑的開發具有相當的經驗。有鑒全球新冠肺炎疫情持續延燒，新冠肺炎檢測需求量亦每日具增，經由該公司平台技術研發出之金萬林SARS-CoV-2檢測套組，設計出可涵蓋全球變異病毒株的全面性檢測套組，搭配實時螢光定量聚合酶連鎖反應平台，一個鐘頭就可檢測最多44個檢體，大幅提升檢測效率。只要檢體中含有極微量的病毒(RNA大於10個拷貝數)，即可檢測出來，準確率大於9成。

世基生醫為國內分子診斷試劑製造廠，擁有符合GMP及ISO13485標準之製造廠，除了擁有自我品牌的產品外，也為國內許多國內大廠進行產品代工。

此次，世基生醫與金萬林聯手，預計於5月底前完成金萬林SARS-CoV-2檢測套組的生產線建置，以金萬林高技術的設計開發能力搭配世基生醫高品質的專業製造能力，以符合全球法規要求的高標準，快速取得美國EUA、歐盟CE及台灣食藥署許可，將MIT的優質產品推向國際。

此外，雙方也規劃於全球通路共同行銷金萬林SARS-CoV-2檢測套組，除金萬林本身已開始申請美國EUA認證，布局美國市場外，透過世基與金萬林海外經銷通路，目前已與法國、日本、韓國、印尼、土耳其、印度、中國、越南等通路接觸，預期在產品量產後，即可快速進入全球市場。

世基生醫創立於2005年，為具有GMP/ISO13485認證之體外診斷試劑製造商，其主要技術來源為獨家取得中央研究院陳垣崇院士團隊全球專利之藥物基因檢測技術，進一步開發成檢測產品或診斷工具並取得台灣健保給付。世基生醫所研發製造之藥物基因檢測套組行銷全球，並取得包含台灣、美國、歐洲、中國、韓國、新加坡、泰國等地之銷售許可。