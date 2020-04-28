光陽執行長柯俊斌：下半年機車銷售量將會急速攀升

全球經濟受到新冠疫情衝擊，考量到民眾受到大環境波及經濟會較有壓力，國內機車龍頭大廠光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌表示，今年光陽的銷售營運重點放在減輕消費者購車負擔，KYMCO「三0暖心相挺」優惠活動外，下半年還會推出其他方案，看好下半年的機車銷售量將會急速攀升。

光陽一直是國內機車龍頭大廠，根據已經公布的4月前20天，機車掛牌數4萬台，光陽市占32.1%，三陽（2206）銷售不斷攀升，穩居后座，市占率衝到27.6%，Gogoro市占率也有11.9%。

柯俊斌認為，隨著傳統燃油機車補助差距拉近，再加上油價大跌，且國內的燃油二輪機車已經推動到七期環保規格，可以說是比照國際最高環保規格標準，政府相關補助也比往年好，新冠肺炎疫情影響，許多民眾避免使用大眾運輸系統，增加機車需求量，消費者對於傳統油車的買氣在下半年可望大爆發。

柯俊斌也進一步指出，電動二輪機車發展依舊是長期發展趨勢，光陽也一直在布局當中；然而，油車的市場還是國內銷售主力市場，考量到今年受到疫情波及，許多民眾經濟壓力變大，雖然受到疫情籠罩，但大家一起加油，一起共渡非常時期，將推出各項暖心專案，希望民眾能以最無負擔的方式購得新車。

柯俊斌也認為，政府祭出多項補助今年整體機車市場可望與去年相當，主要是包括對七期燃油車補助、ABS車款補助、汰舊換新的補助等，這可以說是二輪機車市場史無前例的優惠，而且補助也都到今年底，隨著再搭配業者推出的優惠，及景氣、疫情影，第3、4季銷售可望買氣出籠。