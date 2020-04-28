基米轉投資世基攜金萬林推新冠基因檢測 準確性達九成

國內生技業全面搶攻長期新冠基因檢測商機，基米（4195）轉投資世基跟興櫃的金萬林（6645）合作的基因檢測準確性達九成。董事長陳錦澤表示，歐洲及美國的認證近期會在近期陸續拿到認證；同時世基也可望成為經濟部第二波選上加入病毒基因檢測業者。

醫療業專家也是中研院的研究員陳錦澤分析，現在檢測市場概況，檢測市場分三大類，包括抗源、抗體及基因檢測，今天發表的世基生醫則是以基因檢測為主，這是長期檢測的主流。目前在申請歐盟認證，最快三周內完成，美國EUA（緊急授權使用）這一、兩周就會下來。台灣的TFDA已經著手送申請，正常查廠3~4個月也會通過。

陳錦澤表示，疫情剛開始台灣也擔心會發生社區感染，試劑的需求量很大，第一步邀約廠商以血清抗源及抗體為主，但這兩種的準確度只有50%到60%。

真的要能精準的檢測，還是要用基因檢測才能很更精準，所以經濟部現在已經要啟動第二波病毒基因檢測，世基是第二波被經濟部選上的公司，未來會以政策合作及自行產品推動雙軌一起進行，世基生產線已獲GMP通過，成為產品量化的最大優勢。

世基的月產能70萬人次，最高可以提高到三倍，根據市場概況分析，92個人一盤檢測試劑預計銷售1千美元，換算台幣約一個人300元；目前歐洲檢測92人一盤約3,200美元，世基跟金萬林推出的試劑，可以讓所有PCR檢測平台使用。目前台灣一個人的檢測劑約台幣3,000元。

目前世基跟金萬林合作試劑的優點是速度夠快，目前主要的基因檢測為主，但每次最少要4~6小時；世基跟金萬林的的新檢測試劑，只要100分鐘，上機40分鐘，實在60分鐘，就可以非常精準檢測，一台機器45分鐘能檢測92人，準確率高達95%，這是未來診斷新冠肺炎的最佳工具。