沈榮津：取不取消「酷碰券」 不是面子問題

新冠肺炎國內疫情日漸趨緩，但扮演著振興國內經濟重要角色的「酷碰券」，未上路就被罵翻天，甚至藍、綠政黨都看不下去，紛紛喊取消。對此，經濟部長沈榮津今（28）日接受電台訪問時表示，關於酷碰券取不取消，「不是面子問題，也沒有所謂不好意思取消」。

主持人繼續追問，是不是因為前總統馬英九之前推出消費券，所以現在才不推消費券？沈榮津否認，同時強調沒有預設立場，會傾聽人民的聲音。

台灣已經連二天零確診新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也鬆口表示，國內疫情6月有可能告一段落，屆時是否就能順勢推出刺激消費的「振興方案」？對此，沈榮津表示，經濟部已經在加快腳步了，會把握現在這一段時間，儘速提出符合人民期待且有感的振興方案，而且還要方便一點、鬆一點、寬一點。

至於何時正式進入振興階段，沈榮津表示，這要聽疫情指揮中心。

沈榮津表示，現階段的重點工作還是在紓困，一定要把企業穩住，才能保住就業 ，也才能保住消費。目前紓困主要著重在員工薪資補貼、營運費用補貼，以及水電的減免。

此外，沈榮津也提到，目前輔導餐飲和商家進行數位轉型，以及鼓勵製造業把高階基地移回台灣，低階的移到東南亞去，同時啟動工業4.0和物聯網等升級轉型，也都是振興方案的超前部署。因為，如此一來，才能在疫情結束後，因為競爭力的提升，當機會和商機來臨時，才能掌握榮景。

同時，沈榮津也表示，「去全球化」也是經濟部現在的檢討重點，從自美中貿易戰，再到新冠肺炎疫情，自己的國家保有一定的製造業，才能維持經濟發展的基本榮景。

另，關於口罩生產，沈榮津表示，本周的日產能已可以達到1,700萬片，預計5月中旬，應可達到1,900萬片，至於Ｎ95口罩目前的日產能則已達到10.5萬片。