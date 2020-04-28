這家法拍員工好幸福 每人發3萬元防疫津貼

受疫情影響，全球經濟嚴重受創，不斷有企業裁員或放無薪假的消息傳出，但也有企業選擇發放防疫津貼來照顧員工。

專注不動產法拍、容積項目的寬頻房訊今（28）日表示，今年不會裁員，為體恤員工家人可能因工作關係導至家庭整體收入減少，本月起並針對現有100多名員工，每人發放3萬元防疫津貼。

除此之外，該公司也宣布要大舉徵才，網羅、招募更多優秀人才，為未來榮景預作準備。

寬頻房訊總經理游世一表示，一間優秀的公司必須具備化危機為轉機的能力，現今全台經濟因新冠肺炎疫情延燒，導致不斷有企業裁員或放無薪假的消息傳出，各行業受影響的人數不斷增加，但寬頻不僅未受到影響，第一季業績更創下新高。

游世一表示，現今股市動盪，在充滿不確定因素狀況下，不少投資人採取保守觀望態度，選擇現金為王。不過，貨幣寬鬆下，與其保留現金貶值，不如利用國內利率長期處於低點，將資金投入保值性高的不動產。

以兩岸三地比較，台灣目前房價仍低，特別是中、南部地區，對比鄰近國家來說相對便宜，且目前台灣防疫成果受世界各國肯定，只要能持續守住，待疫情結束後，在美中貿易戰持續 、外資紛紛出走狀況下，預計台灣房地產將再次迎來高峰期。