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國發會：疫情衝擊景氣未結束

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
國發會表示，這顯示國內景氣已明顯受疫情干擾，外貿、內需皆呈現降溫疲弱，且衝擊還未結束。圖／聯合報系資料照片
國發會表示，這顯示國內景氣已明顯受疫情干擾，外貿、內需皆呈現降溫疲弱，且衝擊還未結束。圖／聯合報系資料照片

國發會昨公布三月景氣對策信號，燈號從上月的綠燈轉為代表景氣趨弱的黃藍燈，且領先、同時指標皆下跌。國發會表示，這顯示國內景氣已明顯受疫情干擾，外貿、內需皆呈現降溫疲弱，且衝擊還未結束，預估此情況會延續到四月。

根據國發會公布的三月景氣燈號，燈號從上月綠燈轉為黃藍燈，終結連續四個月綠燈的態勢，三月景氣對策信號綜合判斷分數為廿分，較上月減少四分。九項構成項目中，股價指數由黃紅燈轉呈黃藍燈，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值由黃紅燈轉黃藍燈，分數各減少兩分。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標連續六個月下滑，累計跌幅高達百分之四點九三，跌幅比上個月擴大，顯示景氣有很高的機率走弱；從燈號表現來看，主要是外貿表現不理想，股價指數表現也相較去年同期三月呈現負成長。

吳明蕙指出，疫情衝擊台灣，造成外貿、內需皆呈現降溫疲弱，且此現象會延續到四月。疫情影響服務業，從二月、三月觀光營收就可顯見，不管是旅行、住宿、餐飲、航運都受到影響，且後續服務業影響會延續下去。

製造業部分，吳明蕙表示，大陸現在很多地區復工，帶動台灣出口生產活動，但不能排除全球需求減弱造成的訂單減少，生產活動仍將受到影響。如果疫情獲得控制，製造業生產或許會慢慢復甦，但觀光很難不受到影響，估計國與國之間運輸不會很快恢復水準，特別是服務業部門就業比重高，對國內的內需影響會慢慢浮現。

吳明蕙認為，短期全球經貿動能無法恢復至疫情發生前水準，目前不管是美國、歐元區或日本等主要國家ＰＭＩ（採購經理人指數）都嚴重衰退，主要原因是疫情發展還不明朗，台灣是小型經濟體易受大環境影響，目前較難預料後續對台灣經濟的衝擊，需密切注意。

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