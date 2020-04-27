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「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

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勞動部放寬安心即時上工計畫 過去一年有投保即可參加

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

為協助勞工度過疫情難關，勞動部今天宣布，「安心即時上工計畫」自即日起放寬適用對象，凡過去一年內有勞工保險或就業保險投保紀錄者，即符合資格，可透過公部門計時工作機會來增加收入，每月最高領取1萬2640元，民眾可向居住附近的公立就業服務機構申請登記。

勞動部勞動力發展署表示，「安心即時上工計畫」上路以來，民眾申請踴躍，鑑於外界反映資格門檻限制高，經統計不符資格案件，多為未達投保年資或投保薪資超過23800元，因此放寬資格條件；只要申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者都可適用，而針對離島及原住民地區，則不限資格，以充分照顧受疫情影響的勞工朋友。

勞動部進一步表示，放寬適用對象後，各政府機關應優先安排部分工時勞工及尚未領取政府其他補助與津貼之民眾面試上工，歡迎有打工需求的民眾到公部門工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12640元，每人最長以補助6個月為限。

勞動部表示，「安心即時上工計畫」的打工機會由地方政府及中央機關提供，遍及全台各地，包括文書整理、環境清潔整理及防疫相關工作，如為民眾量額溫、環境消毒等，由全國各公立就業服務機構受理民眾申請登記，經審核符合資格後將分派至各政府機關面試，請各政府機關協助儘快安排民眾上工。

「安心即時上工計畫」的工作機會已登載於「台灣就業通」網站，每日進行更新，如果民眾想快速了解計畫參與資格、補助內容、全台工作機會及各地受理申請單位電話地址等，可即刻至「台灣就業通」網站查詢相關細節，如仍有進一步疑義可另外再撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或電洽勞動力發展署所屬分署，了解更多申請資訊。

勞動部 保險

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