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無收入防疫苦笑：日本搞藝能圈「自宅劇場」好掙扎

勞工紓困貸款怎麼貸？怎麼還？QA一次看

經濟日報 / 記者徐碧華葉卉軒／即時報導
勞工紓困貸款原訂今（27）日公告，但可能來不及，勞動部官員說，尚在確認受理申貸的行庫，預計約30家，希望一公告即可受理。記者杜建重／攝影
勞工紓困貸款原訂今（27）日公告，但可能來不及，勞動部官員說，尚在確認受理申貸的行庫，預計約30家，希望一公告即可受理。記者杜建重／攝影

勞工紓困貸款原訂今（27）日公告，但可能來不及，勞動部官員說，尚在確認受理申貸的行庫，預計約30家，希望一公告即可受理。不過，相關貸款對象、條件都已確定。最高貸款金額10萬元，三年期，前半年免還款，其餘各月付3,000多元。

官員說，這次的勞工紓困貸款沒有排除條款，只要投保勞保就符合必要條件，去年、前年申貸過勞保紓困貸款還沒有還清的，也可以申貸。以下整理官員詳細回答記者提問：

Q：受疫情影響的勞工可以貸，請問怎麼證明自己受影響？

A：填個聲明書就可以了，勞動部認為這次疫情的影響是「普遍性」的，所以，沒有篩選弱勢勞工，條件很簡單，只要投保勞保就符合條件。申請是向各行庫申請。

Q：那為什麼只有50萬名勞工受惠？不是應該數百萬勞工嗎？

A：因為暫訂給50萬個名額，貸完就沒有了。而且資金來源是銀行，銀行會去審核申貸者是不是有還款能力，主要看申貸者是不是個「工作者」，如果過去一直有工作，近期只是受疫情影響收入減少，應該符合資格。貸款金額只有10萬元，不高，所以銀行審核條件也不會太嚴。

Q：勞保紓困貸款沒有還完的，也可以申貸？

A：可以。這次叫做「勞工紓困貸款」，是新的貸款，以前沒有辦過。雖然最高貸款金額都是10萬元，貸款條件幾乎相同，但是跟每年年底左右推出的「勞保紓困貸款」不一樣，勞保紓困貸款的錢來自勞保基金，勞工紓困貸款的錢來自銀行，利率由預算補貼。所以，勞工可以同時貸，亦即去年、前年申貸到勞保紓困貸款的，這次可以申貸勞工紓困貸款。

Q：只補貼利息？

A：對，只補貼第一年利息。是貸款，本金和利息是要還的，不是補助，分三年還完。第一年免息，第一年的前半年免息、不還款；第一年的後半年，免息，每個月還款3260～3280元；第二年到第三年，適用利率1.845%（浮動的，如果央行降息，可能跟降），每個月還款約3414元。每家銀行的計息方式不同，有的按日、有的計息日在月底，所以各家銀行要求的還款金額可能不一樣，但差距很小，只幾十元。

Q：何時可以申辦？

A：近日公告，勞動部與行庫確認好受理單位，即可開放受理。

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