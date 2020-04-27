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高端傳喜訊！新冠檢測取得歐盟CE標示並完成註冊
高端防疫傳喜訊！自行研發的新型冠狀病毒核酸檢驗組，僅需1.5小時的螢光反應時間，今（27）日一早公布已符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材(IVD)CE標示。今天一開盤股價就大漲，一度漲幅達9%。
根據相關的規定，高端的此項核酸檢測試劑取得歐盟CE認證要求後，未來還需要取得外銷醫療器材查驗登記及製售證明，就可以開始在歐洲地區銷售，高端在全球防疫新冠肺炎將有所助益。
高端疫苗日前表示，此項核酸檢測試劑，係採用WHO與目前全球新冠肺炎病毒基因序列資料進行設計，擷取新冠肺炎病毒特異性基因片段的保守區域設計引子（primer）與探針（probe），僅需1.5小時的螢光反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠病毒。
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