高端傳喜訊！新冠檢測取得歐盟CE標示並完成註冊

各國為防疫採取隔離和檢疫措施，導致全球經濟活動陷入停頓。世貿組織估今年全球貿易將驟降13%至32%； 而IMF在4月發布的世界經濟展望，預測2020年全球GDP將萎縮3%，是1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。國際勞工組織稱，疫情對就業市場的影響是「前所未有的深遠」，全球有超過10億人將面臨大幅減薪或失業。

2020-04-26 23:19