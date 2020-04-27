影/台製「護目鏡」 訂單爆增 他月銷百萬支國外助防疫

新冠疫情造成全球搶購防疫物資，台南市西港區顯昌實業公司「護目鏡代工」訂單大爆滿，比過去同期翻了一倍，一個月就能有上百萬支的護目鏡出貨，董事長周文雄35年前以10萬元創業，從三合院10多坪小廠房，如今拚到2千坪廠房，每年營業額上看數億元，主要銷往美國、中國大陸和歐洲。

台南西港區新港是靠曾文溪畔很不起眼的小村落，但每天一箱箱的護目鏡裝櫃送往世界各地，為防疫盡一分心力，董事長周文雄是純樸的農家子弟，25歲帶著19歲弟弟周文德一起創業，至今35年，他說，因家裡窮，眼鏡投資成本較低，標會10萬元就在自家三合院開始創業。

周文雄一開始從低技術的太陽眼鏡做起，他和弟弟帶著8名員工，從為大廠代工做起，順利累績人脈後開始自己接訂單， 民國82年曾和人合夥到大陸設廠，但兩年就回台灣，並轉型投入工業用護目鏡，因MIT（台灣製）品質受肯定，與大陸低價的太陽眼鏡區隔，「當年的轉型才有現在的競爭力」。

隨著新冠疫情升溫，護目鏡成了防疫重要物資，周文雄說，主要是為3M及Honeywell等國外大廠代工，今年二月中國大陸護目鏡訂單暴增，接著美國、日本和歐美也搶著下單，生產線上加緊趕工，零件組裝好送往包裝線上，工廠內是一箱箱成品準備運出，周文豪說雖然有其他貿易商加碼搶訂單，但他認為做生意就是信用第一，只接老顧客訂單。

周文雄很重視親情，在台南西港老家創業擴廠，就是可以照顧父母及家人，兄弟同心第二代子女也都投入，現在吃飯還是十幾個人一起吃，員工也以在地鄉親為主，有人跟了他2、30年，現在訂單大增一倍，員工都無怨無悔加班，是多年建立起的勞資情誼，現在疫情緊張，請員工不要到人多的場合，休假也多安排在家裡，同心保護自己也確保工廠順利出貨。