大舉債衝擊弱國 遠端平台成新趨勢

疫情的明天過後，弱國恐遭排擠，雲端經濟則成新趨勢！台新投顧總經理李鎮宇在北威論壇指出，全球舉債好比大學普遍超收10%，最後美債、歐債還是吃香，將會排擠到後段班國家。此外，外送平台、辦公軟體、視訊平台、雲端儲存等，都將是未來經濟新趨勢。

弱國財政遭衝擊

李鎮宇指出，各國有統計的財政紓困達8.5兆美元，大約達GDP的10.6%，「假設每個國家都多發行10%公債會怎樣？」他說換個假設，如果台灣的大學都多收10%的學生會怎樣？結果最後面的學校會倒楣，好學校仍然擠破頭，疫情迫使所有國家都大幅舉債，對弱國將造成更大衝擊，如阿根廷、南非、委內瑞拉等。

「未來債信品質較差的國家恐將面臨債務危機，全球債市將進入大變動期。」李鎮宇認為，未來公債市場鴻溝將更加懸殊，美、歐、日、中等國將持續獲國際資金青睞，台灣由於國內高儲蓄、低負債率，國內資金買盤將支撐債市穩定。但新興市場後段班則可能被迫尋求國際援助，投資評等差的企業債也將面臨高風險。

遠距產業成為趨勢

「外送以後不只送食物，還送整個生活給你。」李鎮宇強調，外送業的Cagr （年複合成長率）來到25%以上，以後外送本身就是廣告平台，因為流量夠大，就跟Youtube與臉書一樣。線上娛樂需求也暴增，Netflix等線上服務公司甚至被迫要降低畫素以保持網路流量的通暢，也凸顯未來5G網路建置的重要性。

李鎮宇說，行動辦公室軟體Slack每天增加10萬用戶， Meet、Teams也類同，遠端辦公可能就回不去了，大家會發現公司的冗員不少，許多商務旅行都可以取消。辦公室軟體、視訊平台（如Zoom）、雲端儲存（如Dropbox）將會是三本柱，辦講座、開會、所有教育都在雲上，「如何守護雲端資安才是重點。」

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