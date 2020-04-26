20年新低！新冠疫情影響石油需求 汽油明起調降0.9元

受到新冠肺炎疫情蔓延，削弱全球需求，以及對國際油市的疑慮，國際原油價格下跌，中油自明（27）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.9及1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升16.1元、95無鉛汽油每公升17.6元、98無鉛汽油每公升19.6元、超級柴油每公升13元。

中油表示，本週受美國第2季石油需求下降、美國本土頁岩油生產過剩及儲槽剩餘空間有限等因素影響，導致油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶17.05美元，較前週20.38美元下跌3.33美元，新臺幣兌美元匯率升值0.004元，國內油價依公式計算跌幅為13.08％。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。

回顧歷史油價，92無鉛、95無鉛分別創下1999年8月11日、同一年11月10日以來新低，超級柴油則平1999年11月10日低價，98無鉛則是平2000年2月16日低價。不過當時油價機制與現在不同，據了解，中油自2007年1月起正式實施浮動油價機制，國內油價也確定為每周調價一次。