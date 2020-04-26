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油價崩跌創21年新低！95無鉛汽油一轎車加滿可省580元

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油價崩跌創21年新低！95無鉛汽油一轎車加滿可省580元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
美國石油市場供過於求，國內油價持續跌價。圖／聯合報系資料照片
美國石油市場供過於求，國內油價持續跌價。圖／聯合報系資料照片

國際油價4月20日出現史詩級崩盤，西德州原油期貨竟跌至負值，帶動國內油價跌破歷史新低。

中油自明（27）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.9及1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升16.1元、95無鉛汽油每公升17.6元、98無鉛汽油每公升19.6元、超級柴油每公升13.0元。

台灣中油表示，本周受美國第2季石油需求下降、美國本土頁岩油生產過剩及儲槽剩餘空間有限等因素影響，導致油價下跌。本周調價指標7D3B週均價為每桶17.05美元，較前周20.38美元下跌3.33美元，新台幣兌美元匯率升值0.004元，國內油價依公式計算跌幅為13.08%。

以95無鉛汽油為例，創21年新低，同時寫下2007年元月浮動油價機制實施以來的新低，也比超商裡的可樂、礦泉水還便宜。但，加油不可能不用錢。

美國原油期貨價格4月20日驚見「負油價」，但下周加油還是要錢，不過，油價又更便宜了。

下周油價有多便宜？據中油的資料顯示，國內自2007年1月開始實施浮動油價至今，絕大部分時間，國人使用量最大的95無鉛汽油每公升價格都在26元以上，2011到2013年期間更在30元以上。每公升跌破20元大概就從今年3月30日當周開始一直都是如此。

往前回溯，國內油價這麼低大約是出現在1999年，因為1998年發生亞洲金融風暴，1999年1月6日中油95無鉛汽油每公升16元，是中油有紀錄以來最低，下周調降0.9元，將離史上最低價僅剩1.6元。

如果從今年初起算，今年以來國內95無鉛汽油的價格在1月6日當周每公升還有29.2元，但對比下周每公升油價17.6元，足足便宜了11.6元，如果以轎車加滿一桶油約50公升為例，駕駛人可省下580元。

目前中油的油價調價計算公式「7D3B」，是以七成的杜拜油價和三成的布蘭特油價為基準，並沒有納入西德州中級原油（WTI）價格。不過美國原油期貨「負油價」效應蔓延，布蘭特原油價格即使沒有出現負數、但同樣跟跌，上周最低跌破每桶20美元。

但，中油表示，汽油煉油要成本，加上國內油品銷售要加上石油基金、土汙費、空汙費、營業稅和加油站利潤等，加油不可能不用錢。

原油價格 中油 期貨

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