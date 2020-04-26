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每周一勢／去年樂齡學習中心活動場次減少

經濟日報 / 本報訊
圖／經濟日報提供
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教育部統計，2019年全國樂齡學習中心計366所，較2018年減兩所，較2015年則增53所；2019年辦理活動計10.4萬場次（平均每所284場次），較2018年減373場次。

新北市辦1.2萬場 居冠

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按縣市別觀察樂齡學習中心辦理場次，2019年以新北市1.2萬場最多，其次為高雄市1萬場，與2015年相較，計17縣市增加，四縣市減少。

逾55歲參與人數多2.6萬

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55歲以上人口樂齡學習參與狀況，2019年計261.0萬人次，較2018年增2.6萬人次，年增1.0％，較2015年則增65.6萬人次，成長了33.5％。

資料來源：教育部、內政部

教育部 國樂 高雄市

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