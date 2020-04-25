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10萬元勞工紓困貸款 拚五一勞動節前開放申請

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
因應疫情紓困，勞動部將推出勞工低利貸款，每人最高可借貸10萬元，預計趕在5月1日勞動節前夕上路。本報資料照片
因應疫情紓困，勞動部將推出勞工低利貸款，每人最高可借貸10萬元，預計趕在5月1日勞動節前夕上路。本報資料照片

勞動部疫情紓困方案再一波！勞動部預計推出的勞工低利紓困貸款，每人最高可貸款10萬元，第1年利息由政府補貼，第2前利率1.845%，限期3年還款，預計可供50萬勞工申貸。勞動部官員透露，相關申貸辦法將於下周一(27日)公告，全力拚五一勞動節前夕開放申請。

勞動部日前宣布將推出勞工低利紓困貸款，不限是否有投保勞保，只要能出具工作事實證明，就能最高貸款10萬元，分3年攤還貸款，政府補貼第1年利息，第2年起利率1.845%，預估可供50萬名勞工申貸。

勞動部官員透露，紓困平台前天(23日)已經通過簡易評分表，也獲銀行公會支持，審核申貸資格將雙軌並行，針對有投保勞保的民眾，聯合徵信中心將與勞保局連線勾稽，確認信用與投保紀錄，此類已能涵蓋9成以上勞工；至於沒有勞保的民眾，則採從寬認定，如提供薪資條或銀行存摺，證明自己有定期收入，具還款能力。

勞動部官員說，昨天已再邀集銀行開會討論，目前超過30家公民營銀行加入辦理勞工貸款的行列，預計下周一對外公告申貸辦法，原本勞動部敲定5月4日開放受理民眾申請貸款，但現在希望時間可以再提前，將全力趕在5月1日勞動節前夕就上路。

勞動部 勞保 疫情紓困

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