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中油油價可望再跌 杜紫宸向經濟部喊話：公式該檢討

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
杜紫宸。本報資料照片
杜紫宸。本報資料照片

根據中油油價機制計算，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降1元及1.1元，也是20年新低。（ https://udn.com/news/story/7266/4514138 ）對此，中華大學講座教授杜紫宸在臉書表示，昨天才說中油鉅額虧損，明天汽油零售價又要降，不覺得這中間矛盾嗎？

他說，中油高層會說這油價不是我決定，是公式算出來的。没錯，公式是經濟部訂的，行之有年，可是國際原油供應已與20年前大不相同，國内車輛的使用、排汙限制、用人成本、電動車補貼，環境條件都變了，難道公式不該重新檢討？

他說，他有開車，但是他支持使用者付費，價格公式如果已經脫離現實，國營事業的虧損最後是由全體納税人共同埋單，「請問這事公平嗎？經濟部的大爺們，負點與時俱進的責任吧？沈部長，曾次長，能源局游局長 ( 族繁不及備載 ) 加油！」

中油 經濟部 油價

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