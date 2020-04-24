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7家中小企業獲准投資23億 三大投資方案累計9,700億

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部指出，總計投資台灣三大方案已帶動454家企業投資約9,698億元，預估創造80,120個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。經濟部長沈榮津。記者徐偉真/攝影
經濟部指出，總計投資台灣三大方案已帶動454家企業投資約9,698億元，預估創造80,120個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。經濟部長沈榮津。記者徐偉真/攝影

經濟部今（24）日召開中小企業投資審查，再添七家擴大投資23億元，包括太利企業、松讚實業、璟程小泉精機、如陽科技、成綸企業、台灣眾鑫及佐臻公司，累計已有213家中小企業投資約911億元，帶來8,792個本國就業機會。

經濟部指出，總計投資台灣三大方案已帶動454家企業投資約9,698億元，預估創造80,120個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。

經濟部表示，太利企業因原有生產基地位於台中二廠，廠區分屬不同地域，生產動線不流暢，因此斥資2億元於南投草屯闢建新廠房，整合舊有生產線，升級智慧高效能生產設備，預計增加七個工作機會。

松讚實業為穩定既有客源並積極拓展亞洲市場版圖，將斥資逾3億元於彰化全興工業區擴建新廠，另於豐原廠建置新的智慧機械生產線，將創37個工作機會。璟程小泉精機投資1億元在台南市永康廠建置新設備及智慧化產線，增加商用客機渦輪發動引擎零組件產量，可創造50個工作機會。

如陽科技考量產能負荷已超載，預計斥資逾5億元，增聘35位本國人才，於彰化中科二林園區設立新廠，整合研發、行銷、及製造，搶攻AI商機。成綸企業為發展高附加價值產品，預計在台南市永康區興建廠房，導入智慧自動化生產設備，此次投資規模達4億元整，同時創造71個就業機會。

台灣眾鑫企業投入近4億元，擴建新竹工廠，引進智慧化設備，將創造68個國內工作機會。

另外，佐臻公司近年計劃投入開發二項新產品，其一增加醫療/工控AR智慧眼鏡生產線，主要用於生產數位醫療器具等產品。其二投入AIoT模組生產線，可生產工控等級WiFi/BLE SiP模組及高階毫米波雷達感測模組等產品。新產線將設置於原新北市汐止廠，整體投資金額逾3億元，預計招募35名本國高階人才。

經濟部

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