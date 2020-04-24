快訊

學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

實施無薪假續攀升至804家、18,265人 創10年多新高

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部發布最新無薪假統計。截至今年4月24日止，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計804家，實施人數18,265人。聯合報系資料照／記者葉冠妤攝影
勞動部發布最新無薪假統計。截至今年4月24日止，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計804家，實施人數18,265人。聯合報系資料照／記者葉冠妤攝影

勞動部今（24）日發布最新無薪假統計。截至今年4月24日止，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計804家，實施人數18,265人。

勞動部公布上一期（2020年4月16日）實施家數計588家，實施人數計14,821人。本次新增216家，人數新增3,444人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

各業中，製造業現有140家、6061人實施無薪假；其中，金屬機電工業有65、3329人最多；民生工業則有35家、1724人次之。

服務業中，住宿餐飲業仍是重災區，有200家、3386人實施無薪假；批發零售業則有200家、3386人；包括旅行社在內的支援服務業則有104家、1492人；藝術、娛樂及休閒服務業有20家、704人實施無薪假。

無薪假 勞動部

延伸閱讀

我需要紓困！勞動部1955專線被打爆訊問度最高是這件事

無薪假1周增逾3000人 將提前飆破2萬人

紓困太夯1955被打爆 勞動部急擴充服務量能

無薪假人數破表？最新數據首次延後到下午公布

相關新聞

勞部罕見延遲公布 無薪假最新人數創10年新高

勞動部今下午5點公布無薪假最新數據，截至4月23日止，全台實施無薪假的勞工數1萬8265人，人數創下10年來新高，企業家...

華航正名案背後 總經理之爭明槍暗箭滿天飛

華航董事長謝世謙去年4月2日上任後，還兼任華航總經理、華信航空董事長，一人身兼三職超過一年，創華航集團成立60年紀錄。他雖可望繼續留任董事長，但在日前華航正名風波後，隨著520總統蔡英文第二任就職剩不到一個月，華航一年多來暗潮洶湧的總經理寶座卡位戰，又悄悄浮上檯面。

1、2月我出口成長6.3% 陸衰退17.2%

根據陸委會兩岸經濟統計月報顯示，去年受到美中貿易摩擦，中國大陸及台灣出口分別成長0.5%及衰退1.4%。今年初加上因中國大陸新冠肺炎疫情持續擴大因素，台灣受惠於轉單效應，1、2月出口成長6.3%，同時期中國大陸出口則衰退17.2%。

台經院：谷底在Q2 估GDP仍有1.58%

台灣經濟研究院今天公布國內總體經濟預測，有鑑於歐美疫情已漸趨緩，近期金融市場表現相對穩定，加上國內防疫得宜，政府推出多項紓困方案，減緩疫情對台灣經濟下滑的衝擊，預測今年國內實質GDP成長率為1.58%，較1月預測下修1.09個百分點，而各季沒陷入衰退。台經院並預期谷底在第二季，下半年起緩慢復甦。

3大產業景氣連3降 製造業11年來新低

台經院公布3月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，皆呈現同步下滑，三大產業測驗點同為連續三個月下滑的態勢，其中製造業測驗點為82.35點，大減6.48點，為自2009年2月、11年來新低。

疫情與油價衝擊 三產業營業氣候測驗點連3個月下滑

台經院今舉行4月景氣動向記者會，受到近期國際油價重挫，疫情衝擊市場需求，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，出現連續三...

台經院下修國內經濟成長率至1.58% 估第二季落底

受到新冠肺炎疫情衝擊，各機構紛紛調降台灣經濟成長率，台經院今下修國內經濟成長率預估到1.58%，比起1月份什的預估，下修...

國營事業帶頭減租2成 逾9000承租戶受益

受到新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，經濟部今宣布，由國營事業帶頭降租2成，財政部也同時宣布，國有非公用不動產租金減收2成擴大範...

無薪假1周增逾3000人 將提前飆破2萬人

勞動部預計下午公布無薪假統計，據了解，最新的無薪假人數約1.8萬餘人，一周再增3000餘人，也創下2009年11月金融海嘯後期以來、十年新高紀錄。若繼續維持此增速，下次公布無薪假數據時剛好逢五一勞動節，無薪假人數將破2萬人。

疫情重創信心 製造業測驗點下探逾11年新低

新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣也受到衝擊，台經院今天公布3月製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步連3月下滑，其中製造...

林口新創園租金 提供三個月五折優惠

經濟部中小企業處今（24）日發布公告，為協助林口新創園一樓進駐廠商減緩新冠肺炎疫情衝擊影響，提供三個月（今年4月至6月）...

無薪假人數破表？最新數據首次延後到下午公布

就在全國關心無薪假人數是否再暴增之際，原定上午公布的無薪假數據因彙整不及，延後到下午公布，這是無薪假公布以來，首次延後公...

熱門新聞

中油嚴重虧損 杜紫宸：過去油價漲獲益怎不吭聲？

五大銀行新增房貸利率1.593% 創歷史新低

Mac新晶片 傳台積代工

2100億紓困案 6成2國人搞不清

汽車業受創 國瑞中壢廠5月改半日生產

餐飲、百貨3月慘 營收大跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。