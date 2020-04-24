實施無薪假續攀升至804家、18,265人 創10年多新高

勞動部今（24）日發布最新無薪假統計。截至今年4月24日止，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計804家，實施人數18,265人。

勞動部公布上一期（2020年4月16日）實施家數計588家，實施人數計14,821人。本次新增216家，人數新增3,444人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

各業中，製造業現有140家、6061人實施無薪假；其中，金屬機電工業有65、3329人最多；民生工業則有35家、1724人次之。

服務業中，住宿餐飲業仍是重災區，有200家、3386人實施無薪假；批發零售業則有200家、3386人；包括旅行社在內的支援服務業則有104家、1492人；藝術、娛樂及休閒服務業有20家、704人實施無薪假。