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台經院下修國內經濟成長率至1.58% 估第二季落底

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台經院今召開「4月景氣動向調查記者會」，台經院院長張建一預估台灣經濟在第二季會落底。記者戴瑞瑤／攝影。
台經院今召開「4月景氣動向調查記者會」，台經院院長張建一預估台灣經濟在第二季會落底。記者戴瑞瑤／攝影。

受到新冠肺炎疫情衝擊，各機構紛紛調降台灣經濟成長率台經院今下修國內經濟成長率預估到1.58%，比起1月份什的預估，下修幅度高達1.09個百分點。台經院院長張建一指出，雖第一季經濟數據好，但預估國內經濟第二季將落底，第三、四季才會緩慢復甦。

台經院今召開「4月景氣動向調查記者會」，會中指出，歐美疫情已漸趨緩，近期金融市場表現相對穩定，加上國內防疫得宜，政府適時推出多項紓困方案，預料可減緩疫情對台灣經濟下滑的衝擊。預估今年國內實質 GDP成長率為1.58%，較1月預測下修1.09個百分點。

台經院院長張建一表示，國際上有很多不確定，只能盡量掌握國內確定的部分，包含實際的經濟數據，像國內製造業出口、生產、消費等，三月數據目前看起來還好，預估第一季經濟成長率維持正的沒有問題，預估是1.8%上下，但第二季經濟數據會不好，因此預估第二季是0.3%，第三、四季會緩慢復甦，「我認為台灣經濟第二季會落底，但其他國家哪一季落底不一定。」

張建一指出，各國際機構皆下修全球經濟成長率，實際疫情有多嚴重，很難精準預測，因為不確定性太高，只能掌握國內政策，這兩天立院通過較彈性的紓困預算，第一次600億紓困是針對大陸疫情，後來增加到2000億，未來可能再加2000億，昨天主計長說2000億對經濟成長率約挹注0.9個百分點，考量國內是低感染率、高儲蓄率，除餐飲觀光影響大，其他像製造業、5G、AI需求多，疫情導致居家上班對筆電與鏡頭需求增加，對於台灣資通訊產業表現會不錯。

但張建一認為，四、五月數據看起來不樂觀，經濟部對批發零售餐飲，還有製造業的展望都在50之下。三月數據昨天出來，減少最多是燃油消費，因為油價大跌，但加油量沒有減少，因疫情大家不敢搭大眾運輸工具，加上進口汽車零件調降關稅，消費者與車商議價空間大，導致汽車銷售不錯，雖然三月燃油零售減少兩成，但實質加油量反而變多，一到三月零售數據則小幅衰退，批發因出口增加7%，網購則增加非常多。

預估1.58%是否相對樂觀？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台經院這次下修幅度比台灣其他機構要大，下修超過一個百分點，但為何還可以保持在1.58%，主要是因為第一季經濟數據沒有想像中差，台灣出口是亞洲少數維持正成長；第二，第一季投資在進口資本設備還是正成長，特別是半導體相關產業，零售消費也持平。

針對IMF下修台灣今年經濟成長率至負4%，張建一也表示，去年IMF就沒有看好過台灣，去年IMF一直下修到1.9%，當時國內一致預估「保二」沒有問題，後來去年下半年主計總處不斷上修，最後是2.71%，「我們智庫是最了解自己台灣經濟狀況，IMF預估今年全球經濟成長是3，卻預估台灣是負4，這可能嗎？IMF的參考就好。」

疫情 經濟成長率 台經院

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