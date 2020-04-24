台經院下修國內經濟成長率至1.58% 估第二季落底

受到新冠肺炎疫情衝擊，各機構紛紛調降台灣經濟成長率，台經院今下修國內經濟成長率預估到1.58%，比起1月份什的預估，下修幅度高達1.09個百分點。台經院院長張建一指出，雖第一季經濟數據好，但預估國內經濟第二季將落底，第三、四季才會緩慢復甦。

台經院今召開「4月景氣動向調查記者會」，會中指出，歐美疫情已漸趨緩，近期金融市場表現相對穩定，加上國內防疫得宜，政府適時推出多項紓困方案，預料可減緩疫情對台灣經濟下滑的衝擊。預估今年國內實質 GDP成長率為1.58%，較1月預測下修1.09個百分點。

台經院院長張建一表示，國際上有很多不確定，只能盡量掌握國內確定的部分，包含實際的經濟數據，像國內製造業出口、生產、消費等，三月數據目前看起來還好，預估第一季經濟成長率維持正的沒有問題，預估是1.8%上下，但第二季經濟數據會不好，因此預估第二季是0.3%，第三、四季會緩慢復甦，「我認為台灣經濟第二季會落底，但其他國家哪一季落底不一定。」

張建一指出，各國際機構皆下修全球經濟成長率，實際疫情有多嚴重，很難精準預測，因為不確定性太高，只能掌握國內政策，這兩天立院通過較彈性的紓困預算，第一次600億紓困是針對大陸疫情，後來增加到2000億，未來可能再加2000億，昨天主計長說2000億對經濟成長率約挹注0.9個百分點，考量國內是低感染率、高儲蓄率，除餐飲觀光影響大，其他像製造業、5G、AI需求多，疫情導致居家上班對筆電與鏡頭需求增加，對於台灣資通訊產業表現會不錯。

但張建一認為，四、五月數據看起來不樂觀，經濟部對批發零售餐飲，還有製造業的展望都在50之下。三月數據昨天出來，減少最多是燃油消費，因為油價大跌，但加油量沒有減少，因疫情大家不敢搭大眾運輸工具，加上進口汽車零件調降關稅，消費者與車商議價空間大，導致汽車銷售不錯，雖然三月燃油零售減少兩成，但實質加油量反而變多，一到三月零售數據則小幅衰退，批發因出口增加7%，網購則增加非常多。

預估1.58%是否相對樂觀？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台經院這次下修幅度比台灣其他機構要大，下修超過一個百分點，但為何還可以保持在1.58%，主要是因為第一季經濟數據沒有想像中差，台灣出口是亞洲少數維持正成長；第二，第一季投資在進口資本設備還是正成長，特別是半導體相關產業，零售消費也持平。

針對IMF下修台灣今年經濟成長率至負4%，張建一也表示，去年IMF就沒有看好過台灣，去年IMF一直下修到1.9%，當時國內一致預估「保二」沒有問題，後來去年下半年主計總處不斷上修，最後是2.71%，「我們智庫是最了解自己台灣經濟狀況，IMF預估今年全球經濟成長是3，卻預估台灣是負4，這可能嗎？IMF的參考就好。」