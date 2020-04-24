國營事業帶頭減租2成　逾9000承租戶受益

受到新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，經濟部今宣布，由國營事業帶頭降租2成，財政部也同時宣布，國有非公用不動產租金減收2成擴大範圍，委託經營、自行設定地上權等土地提供使用方式也比照辦理，希望減輕受疫情衝擊的承租人負擔。

經濟部今表示，已研訂「經濟部所屬國營事業提供租金紓困措施」，包括「緩繳租金」及「減收租金」兩部分。在「緩繳租金」方面，承租經濟部所屬台電、中油、台糖、台水公司各國營事業土地房舍的承租人（不含政府機關），可申請今年度租金展延繳納期限至12月底，屆期如無法一次繳清，可分最長3年繳納，緩繳期間免計收違約金及遲延利息。

在「減收租金」方面，今年全年租金以減收2成為原則，減收後租金不低於各國營事業需負擔的地價稅、房屋稅等持有成本，初估受益承租戶約有9千餘戶，租金約減收6.6億元。另承租各國營事業土地房舍作製造業使用者，則比照經濟部工業局產業園區、加工出口區所訂租金紓困方案辦理。

財政部今也表示，行政院4月8日宣示國有非公用不動產今年租金減收2成後，財政部國產署續盤點其他土地提供使用方式，包括委託經營、自行設定地上權、結合目的事業主管機關共同改良利用等多元提供方式，一律比照非公用不動產出租租金減收20%，減輕民眾及企業負擔。

財政部國產署表示，國產署減收地租2成機制，無須合法使用人提出申請，且已收取部分予以無息退還或扣抵應付款項。防疫期間國有非公用不動產合法使用人有緩繳租金(含地上權地租、委託經營經營權利金)需求者，今年度按契約約定應繳納的租金，可以向國產署各辦事處申請展延繳納期限至今年12月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息。

據國產署統計，出租國有非公用不動產，除行政院專案核定租金率或法律明定以法定稅費(如地價稅等)計租者外，今年全年應繳租金減收2成，預估受益承租人18萬餘戶。

另國產署辦理國有非公用不動產委託經營案件，受託經營者今年全年應繳的經營權利金減收2成，預估受益受託經營者391案；自行辦理設定地上權部分，國產署配合目的事業主管機關產業發展需求，由目的事業主管機關以設定地上權或出租方式辦理公開招商，釋出國有非公用不動產，供民間廠商使用，該機關得視廠商經營產業受疫情影響程度及與廠商簽訂契約約定，得比照減收2成或自行斟酌減收成數，預估受益168案。