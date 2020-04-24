國營事業帶頭降租金 打八折、展延緩繳

新冠肺炎疫情持續延燒，為減輕受疫情衝擊之承租人負擔，經濟部提供所屬國營事業土地租金八折租金優惠及緩繳展延方案。經部今（24）日表示，盼藉由帶頭降租金的示範政策，凝聚各界共體時艱，減輕承租人營運壓力。

經濟部已研訂「經濟部所屬國營事業提供租金紓困措施」，包括「緩繳租金」及「減收租金」兩部分。經濟部強調，由國營事業帶頭降租二成，希望能有示範作用，以期減輕承租人受疫情之影響。

租金緩繳方面，承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司之國營事業土地房舍承租人（不含政府機關），均可申請今年度租金展延繳納期限至今年12月底；屆期如無法一次繳清，可分最長三年繳納，緩繳期間免計收違約金及遲延利息。

減收租金方面，今年全年租金以減收二成為原則（減收後租金不低於各國營事業需負擔之地價稅、房屋稅等持有成本），初估受益承租戶約有9,000餘戶，租金約減收6.6億元。

另外，承租各國營事業土地房舍作製造業使用者，則比照經濟部工業局產業園區、加工出口區所訂租金紓困方案辦理。