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無薪假人數破表？最新數據首次延後到下午公布

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

就在全國關心無薪假人數是否再暴增之際，原定上午公布的無薪假數據因彙整不及，延後到下午公布，這是無薪假公布以來，首次延後公布。

據了解，最新數據無薪假人數約1.8萬餘人，一周再增3,000餘人，也創下2009年11月金融海嘯後期以來、十年新高紀錄。若以此增速，下周公布日剛好是51勞動節，無薪假數據將破2萬人。

據了解，本周無薪假人數新增仍以重災戶餐飲住宿業、批發零售業兩大行業最慘重，但科學園區因為疫情轉單效應，無薪假人數並未再激增。

勞動部表示，由於之前無薪假人數曾出現計算錯誤，造成部分縣市困擾，因為最近各縣市及勞動部都忘於疫情，不及彙整，且為謹慎起見，希望公布的數據不要再有任何疏失，因此來不及在上午公布。

2008年因為金融海嘯風暴，台灣無薪假人數曾在2009年2月飆上23萬8975人最高紀錄。當年度從2月以後逐步下滑，直到11月底無薪假人數約減到1.9萬餘人。若此次無薪假人數再衝到1.8萬餘人，將創2009年11月以來紀錄。

由於金融海嘯造成的經濟衝擊主要是以出口為主，因此受創產業在製造業，以致無薪假來得又急又凶；此波武漢肺炎疫情則是衝擊面對面消費的內需產業，因此無薪假人數不像當年以數萬人增幅暴增，但因餐飲住宿就業人數也不少，如果疫情未見緩和，後續作用力仍不可小覷。

勞動部從4月起增加無薪假數據公布密度，由每兩周一次改為每周一次。上周四公布的無薪假的企業為588家、勞工1萬4,821人，一周暴增220家、6,262人。今天原定上午再公布最新數據，因為彙整各縣市通報人數不及，因此延後到下午公布。

據了解，一周來無薪假人數再增3,000餘人，通報人數達到1.8萬餘人；增加較多仍是餐飲住宿業及批發零售業，但各行各業如製造業人數也持續增加。以此增幅，下次公布日剛好是五一勞動節，無薪假人數將破2萬人。

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