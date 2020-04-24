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歐盟發布英國脫歐增值稅處理規則 台商須及早因應

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

英國在2020年1月31日正式脫歐，依照「英國脫歐協議」，開始了為期11個月的過渡期至2020年底，從2021年開始，從歐盟增值稅指令的角度來看，英國將正式成為非歐盟國，會計師提醒，台商須提早因應。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇說明，台灣企業出口貨物到歐盟或英國，若採海運，通常以德國漢堡港或荷蘭鹿特丹港為最常用的港口。若英國為另一主要市場，則可能從德國或荷蘭的發貨倉，運至英國的發貨倉或直接送到英國客戶所在地。

在英國脫歐過渡期結束後，對於企業最大的稅務影響將是關稅及增值稅。在英國脫歐過渡期結束前，德國或荷蘭運貨至英國屬於歐盟區內流動，不須重新報關，且免關稅，增值稅也可適用0%。在脫歐過渡期後，若沒有談成任何貿易協定，從歐盟運貨至英國將必須再次進口繳交關稅及進口增值稅。

曾博昇表示，一般來說，若台灣企業有歐盟子公司，英國為常見的控股國家之一，來持股其它歐盟子公司。在英國脫歐過渡期結束前，歐盟子公司支付股利給英國控股公司時，可透過歐盟母子公司稅務指令（EU Parent Subsidiary Directive），使股利扣繳稅降為0%，一般優於個別雙邊租稅協定。

但在脫歐過渡期後，則股利扣繳稅無法再適用歐盟母子公司稅務指令免稅，而須依照英國與其他子公司國家的雙邊租稅協定稅率而定，一般來說介於0~15%之間。

曾博昇建議，今年是英國脫歐的過渡期，2021年開始所有的脫歐制度將正式上路，企業必須盡速檢視是否需要調整歐洲的交易模式及控股架構，避免產生英國脫歐造成不利的稅務效果。

英國脫歐 歐盟 荷蘭

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