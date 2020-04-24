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中油嚴重虧損 杜紫宸：過去油價漲獲益怎不吭聲？

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
杜紫宸。本報資料照片
杜紫宸。本報資料照片

中油今年受到新冠肺炎疫情及各國油品競逐不利因素，1至3月累計虧損達175億元，4月持續虧損，其中光是存貨憑證就慘虧100億元。（ https://udn.com/news/story/7238/4513223 ）中華大學講座教授杜紫宸在臉書表示，當時就該想到有今天。

「有人看得懂嗎？反正我是看不懂」。杜紫宸表示，原料進貨成本下跌卻出現大虧損？中油說是存貨損失，「可是汽油售價是你們訂的呀！」如果說公式在國際油價下跌的時候不利於中油，那過去油價上漲獲益時，「你們怎麽也不吭聲？」當時就該想到有今天，改公式呀！

中油 國際油價 杜紫宸

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