中油嚴重虧損 杜紫宸：過去油價漲獲益怎不吭聲？

低油價雖然是消費者的小確幸，專家卻警告，衝擊遍及汽車、房地產等產業，不利於經濟復甦！理論上，油價下跌可以造福運輸業者和工廠，但在這段疫情時期，交通業和許多製造業都停擺，享受不到成本減少的好處。 油價

2020-04-23 17:32