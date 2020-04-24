謝金河：台灣儲蓄高 發現金不一定有效

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「後疫情時代的台灣經濟新定位」一文，他期待在疫情衝擊下，這次台灣防疫有成，給大家帶來信心，未來經濟要更好，要更機動與應變調整力。

他前天參加由工業總會、三三會及商業總會、工商恊進會聯合主辦的為因應疫情的經濟發展策略，探索台灣因為疫情的經濟策略。

他說，他舉口罩國家隊為例，我們工具機產業那麼具有機動力，如果不是把防疫視同作戰，我們可能仍困在一例一休的漩渦，一定動彈不得。回頭看勞基法要不要適度修整？台灣有很多不合時宜法令，可能需要打掉重練，並且重新開機，像台灣的租稅，如果夠有競爭力，有錢人為什麼一定要把錢放在香港，新加坡？

論壇上，工商恊進會理事長林伯豐批評台灣紓困金額太少，他把各國紓困的錢用GDP的比重來看，美國2.2兆美元，比重是10.2%、新加坡10.8%、德國是31.8%、南韓是6.8%，台灣只有5.5%。

謝金河說，每個國家疫情都不同，救市的力道也不一樣，像美國領時薪的工人很多，美國總統川普必須空中灑錢，台灣儲蓄高，發現金不一定有效。這次疫調的匡列機制很有效，台灣可以先找出最悽慘的慘業及慘業底下的勞工，把錢花在刀口上，這可能更容易發揮效果。

這次疫情會延續多久？謝金河說，全球第一張GDP的數據是中國第一季的成長率負6.8%，可以從進出口總額、社會零售金額、規模工業生產值，及固定資產投資四個指標來參考，前兩月衰退的力道比3月大，假如中國最差的是第一季，歐洲，美國最慘可能從3月到5月，最壞的應該在4月，全球經濟向下滑的力道可以從中比擬。

謝金河說，香港3月機場統計，客運很慘，貨運小幅下滑，這可以看出，在疫情撞擊下，人流急凍，但物流受到衝擊相對較小，從這些數據可以模擬未來幾個月的變化。

「疫情不會很快結束，人們必須與病毒共存」，謝金河說，未來量體溫、戴口罩、勤洗手，保持社交距離，可能是大家的生活基本態度。