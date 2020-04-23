瑞士寶盛：看好以中國為主的亞洲股債資產
瑞士寶盛亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）23日指出，新冠肺炎重創全球經濟及金融市場，疫苗可能要到年底才能上市普及，市場將持續震盪。在所有市場中，中國大陸的復甦能力最強，以中國為主的亞洲股債市可望有較好的投資機會。
瑞士寶盛是全球前12大私人銀行之一，馬修斯23日在線上記者會表示，S&P 500指數急跌30%之後，又大漲逾20%，雖然不可思議，但就技術線型來看，美股重返多頭市場，這是因為美國推出空前的財政與貨幣政策刺激。
全球面臨衰退，馬修斯表示，美國第2季經濟成長率會比第1季糟。在美國強力救市措施之下，雖然市場仍不免波動，但S&P 500指數應該不會再觸及3月23日的低點。
相較於歐美仍忙於抑制疫情，馬修斯說，中國可望是今年表現最優的經濟體，今年經濟成長率可能持平。至於其他市場，國際貨幣基金（IMF）估計，今年全球有九成經濟體會有負的成長率。
馬修斯認為，中國逐漸恢復經濟活動，電子商務等相關族群看好，電子零組件產業也可望復甦。中國強化基礎建設，包括傳統經濟與新經濟的基建，如電動車等，值得注意。不過，銀行產業則要小心。
至於固定收益，馬修斯表示，亞洲高收益債有投資吸引力，尤其是中國的房地產，有政策支撐。另外，像是印度及印尼的類主權債、亞洲的應急可轉債等，都能提供較高的收益。
至於油價，馬修斯認為，今年仍將劇烈波動，明年才可能回到每桶40美元的價位。受疫情影響，零售與航空業受到重擊，預期有更多航空公司申請破產保護，消費也很難恢復原先的水準。像香港的房市買氣不振，今年經濟成長率將下滑5%。
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