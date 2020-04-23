營收兩樣情...3月批發業創新高、餐飲業史上最慘跌幅

經濟部今（23）日發布3月工業生產及商業營業額呈兩樣情。其中，首季製造業生產指數及3月批發業營業額都相當亮眼，均創下歷年同期新高；相比於零售、餐飲業的營業額，是天差地遠的表現。經濟部指出，今年3月餐飲業營業額重摔至519億元，年減21%，為史上最大跌幅。

經濟部統計處表示，3月工業生產指數115.08，年增10.4%，其中，製造業生產指數為116.43，年增逾11%，指數均為同期次高，連二紅。此外，第1季的工業生產指數及製造業生產指數，分別為107.77及108.89，也雙雙創下歷年同期新高，表現強勁。

統計處副處長王淑娟說明，第1季工業及製造業生產指數之所以能創高，包含5G等新興科技應用需求持續、疫情推升遠距需求興起，以及去年製造業的低基期等三大因素支撐；且王淑娟說，展望4月製造業生產也能持續正成長3.5%至9.7%，因業者評估，歐美需求端衝擊不會即刻反映到電子零組件供應鏈上游端。

值得注意的是，在疫情衝擊之下，3月餐飲業營業額僅剩下519億元，不僅是近五年同月最低值，且年減21%，達到1999年經濟部創立商業調查以來的最大跌幅；其中，餐飲業有153億元是因疫情衝擊而蒸發的營收，大於原先業者預估的87億元，顯示衝擊比當時業者評估的更嚴峻。

至於3月零售業營業額為2,906億元，看似小幅年減3.4%，但王淑娟指出，零售業各業別表現分歧。她說，若將受疫情衝擊業別與受惠業別分開觀察，則百貨、免稅店、布品、服飾、鐘錶寶石及汽柴油價格等，加總營收年減22.6％，但超市、量販店及電子購物等營業額，年增高達25%；互抵之下，零售業整體表現微幅下滑。

另外，與製造業生產指數同樣逆勢成長的批發業，3月營業額高達9,054億元，創歷年同期新高；但王淑娟也說，主要是「遞延出貨」加上「提前備貨」的雙重力道拉抬所致，部分業者擔心後續疫情使貨料中斷，因此提前拉貨而推升成長，此效應僅短期力道，應不會延續至4月，估本月批發業將轉為負成長5.3至2.3%。