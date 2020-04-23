助攻企業分析疫情 資誠推數位診斷工具

為協助企業度過疫情難關，資誠聯合會計師事務所今（23）日表示，將推出新冠肺炎遠距診斷數位工具(PwC’s COVID-19 Navigator)，全面開放所有企業使用，幫助企業了解新冠肺炎疫情對整體營運的潛在影響，並評估企業的準備程度，協助企業制定因應策略。

資誠數位經濟產業負責人劉鏡清表示，新冠肺炎疫情持續對全球人類和企業帶來嚴峻挑戰，部分企業的營運中斷可能會持續數個月，資誠專家團隊共同開發遠距診斷數位工具，可幫助企業了解疫情針對危機管理、勞動力、營運和供應鏈、財務和流動、稅務和貿易、策略和品牌等六大面向，找出自己不足及需要改善之處，有助企業制定短期和長期的因應對策。

劉鏡清表示，這項遠距診斷數位工具開放讓所有的企業自由運用，只要用email帳號登入系統，約20至30分鐘完成這項評估後，將立即收到一份客製化的評估報告，PwC將分析企業在六個關鍵面向的得分，並提出客製化的建議，以協助企業思考下一步。

劉鏡清表示，受評估的企業還可以將結果和全球各產業進行比較，比較對象包括消費市場、能源與公用事業、金融服務業、政府與公共服務業、健康產業、工業製造與汽車、科技、媒體暨電信業等。

劉鏡清建議，企業必須強化遠距工作數位能力、遠距管理數位能力、數位業務能力、智慧生產與運作的數位能力、數位整合供應鏈能力這五大能力，相信可以幫助企業成功抗疫，甚至在逆境中變得更強大，將危機化為轉機。